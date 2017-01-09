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09 января 2017
18:00  [187] Нижегородский "Центр охраны животного мира" выявил 17 нарушений правил охоты с начала 2017 года
17:29  [134] Нижегородская администрация в седьмой раз выставила на торги участок под строительство спортшколы в Советском районе
17:24  [141] Житель Бутурлинского района Нижегородской области подозревается в убийстве инвалида в новогоднюю ночь
17:08  [242] Более 600 детей родилось в Нижегородской области в новогодние праздники 2017 года
16:44  [145] Нижегородская область увеличила лесовосстановление в 2016 году на 1,4%
16:38  [187] Нижегородский минтранс планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной
16:19  [208] ХК "Торпедо" со счетом 3:1 обыграл "Барыс" в Астане 8 января
15:49  [270] Мать сбитого подростка в Ваче Нижегородской области намерена через суд взыскать с водителя 500 тысяч рублей
15:40  [126] БК "НН" уступил "Астане" со счетом 84:93 в матче 8 января
15:25  [237] Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Нижнем Новгороде 8 января
Хурма Дастархан
14:58  [215] Комментарий"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - Ольга Мокеева
14:53  [119] Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы
14:36  [204] Молодой нижегородец подозревается в убийстве соседа бабушки после ее жалоб
14:08  [338] Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году
14:02  [178] Посещаемость нижегородских музеев в новогодние каникулы 2016/2017 гг выросла на 30%
13:43  [221] Нижегородская администрация объяснила сильными морозами снижение темпов вывоза снега из города
13:40  [478] Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода
13:25  [168] Роспотребнадзор с начала запрета продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в Нижегородской области
13:16  [186] ВТБ открыл Нижегородскому машиностроительному заводу кредитную линию на 8 млрд рублей
13:07  [483] Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января
12:41  [210] Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января
12:21  [242] Десять человек погибли в пожарах в Нижегородской области 1-8 января
12:15  [721] Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник
12:11  [322] Гражданин Узбекистана подозревается в избиении нижегородца до смерти
12:05  [673] Заместитель приволжского полпреда Алсу Гайнутдинова покинула должность
11:43  [332] Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января
11:28  [168] Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области
11:07  [216] Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января
10:52  [777] Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января
10:35  [202] Молодой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Нижегородской области
10:20  [181] Мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января
09:34  [475] Прокуратура оштрафовала два кафе в Нижнем Новгороде за предоставление посетителям доступа в Интернет без возрастных ограничений
08:29  [368] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в Нижегородской области 9 января
08 января 2017 17:07  [1601] Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января
08 января 2017 16:04  [4198] Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29°
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