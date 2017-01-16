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16 января 2017
18:08  [63] Заполняемость нижегородских бизнес-инкубаторов составила 50% по итогам трех кварталов 2016 года
17:32  [154] Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса
17:17  [119] Строительство II очереди Центра славянской культуры стартовало в селе Дивеево Нижегородской области
16:58  [362] Судья в Нижнем Новгороде взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях
16:48  [92] ХIХ выставка "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 мая
16:41  [770] Комментарий"Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
16:32  [99] Нижегородский минстрой сообщил о выполнении плана по вводу жилья в регионе на 100,1% в 2016 году
16:19  [91] Выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" пройдет на Нижегородской ярмарке 15-19 марта
15:46  [498] Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области
15:38  [160] Нижегородская администрация намерена предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта
ПИР
15:27  [111] Нижегородский ТЮЗ начал работу над спектаклем "Алиса в стане чудес"
15:06  [90] Tele2 информирует о запуске благотворительного сервиса с целью поддержки фонда "Навстречу переменам"
15:01  [98] Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой"
14:54  [117] Комментарий"Надеемся, что украшение Нижнего Новгорода к юбилею Горького начнется уже во второй половине 2017 года", - Лариса Моторина
14:49  [107] ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию "PRO Лобачевский – 2017"
14:41  [152] Нижегородская область получит более 660 млн рублей из бюджета РФ на реализацию четырех проектов ЕР в 2017 году
14:24  [148] Четыре крупных проекта реализует нижегородский музей Горького в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя
14:19  [313] Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО
14:12  [158] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января
14:03  [170] Количество погибших в ДТП на дороге Работки – Порецкое в Нижегородской области достигло двух
13:48  [159] План по вводу жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год выполнен на 76%
13:36  [213] Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус"
13:00  [1096] Нижегородская администрация рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт треснувшего в 2015 г. дома по пр.Ленина
12:46  [314] Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом
12:32  [208] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области мороз до -19° в крещенскую ночь
12:28  [175] Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка
12:11  [163] Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8% в 2016 году по сравнению с доходами за предыдущий год
12:04  [199] Департамент культуры Нижнего Новгорода не определился с финансированием фестиваля им. Евстигнеева в 2017 году
11:59  [298] Суд вынес решение о прекращении деятельности полигона ТБО в Кулебаках Нижегородской области
11:29  [233] Суд в Борском г.о. Нижегородской области запретил доступ к 11 сайтам интим-услуг
11:02  [162] Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году
10:49  [114] Сервис "Караоке" Интерактивного ТВ стал самым востребованным у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье в Новый год
10:35  [259] Объем пассажирских перевозок в нижегородском аэропорту снизился на 18% по итогам 2016 года
09:48  [142] БК "Нижний Новгород" обыграл "Цмоки Минск" со счетом 102:95 в матче 15 января
09:30  [199] Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков
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