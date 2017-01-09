Навальный обнаружил у Карнилиной квартиры в Майами
Пингвинарий появится в Нижнем Новгороде в 2017 году
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Комментарии
"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - Ольга Мокеева
"Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород – ЧМ-2018 - ждет лишь через полтора года", - Антон Фортунатов
"Большинство нижегородцев хочет видеть на Стрелке ландшафтный парк", - Александр Прудник
Интервью
Алексей Тарасов: "Исполнение живой музыки создает особую атмосферу, которая действительно объединяет людей"
Новости Дзержинска
09 января 2017 14:36 [204]
Молодой нижегородец подозревается в убийстве соседа бабушки после ее жалоб
02 января 2017 17:01 [383]
Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено
28 декабря 2016 15:22 [462]
Карантин по бешенству установлен в Дзержинске Нижегородской области
09 января 2017 12:15 [721]
Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник
09 января 2017 12:05 [673]
Заместитель приволжского полпреда Алсу Гайнутдинова покинула должность
05 января 2017 11:21 [914]
Транспортная стратегия ЧМ предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч
30 декабря 2016 11:44 [1210]
Нижегородская администрация сообщила об изменениях в маршрутах общественного транспорта в новогоднюю ночь
29 декабря 2016 13:26 [1022]
Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста
29 декабря 2016 13:14 [858]
Собственник начал демонтаж одного из двух портовых кранов на нижегородской Стрелке
09 января 2017 12:15
Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник
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Рейтинг новостей
09 января 2017
18:00 [187]
Нижегородский "Центр охраны животного мира" выявил 17 нарушений правил охоты с начала 2017 года
17:29 [134]
Нижегородская администрация в седьмой раз выставила на торги участок под строительство спортшколы в Советском районе
17:24 [141]
Житель Бутурлинского района Нижегородской области подозревается в убийстве инвалида в новогоднюю ночь
17:08 [242]
Более 600 детей родилось в Нижегородской области в новогодние праздники 2017 года
16:44 [145]
Нижегородская область увеличила лесовосстановление в 2016 году на 1,4%
16:38 [187]
Нижегородский минтранс планирует сделать работу наплавного моста в Павловском районе круглогодичной
16:19 [208]
ХК "Торпедо" со счетом 3:1 обыграл "Барыс" в Астане 8 января
15:49 [270]
Мать сбитого подростка в Ваче Нижегородской области намерена через суд взыскать с водителя 500 тысяч рублей
15:40 [126]
БК "НН" уступил "Астане" со счетом 84:93 в матче 8 января
15:25 [237]
Мужчина обнаружен мертвым в ванной комнате в Нижнем Новгороде 8 января
14:58 [215]
Комментарий
"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - Ольга Мокеева
14:53 [119]
Группа "Т Плюс" обеспечила особый режим работы на нижегородских станциях в новогодние каникулы
14:36 [204]
Молодой нижегородец подозревается в убийстве соседа бабушки после ее жалоб
14:08 [338]
Администрация Нижнего Новгорода планирует подготовить семь открытых купелей к Крещению в 2017 году
14:02 [178]
Посещаемость нижегородских музеев в новогодние каникулы 2016/2017 гг выросла на 30%
13:43 [221]
Нижегородская администрация объяснила сильными морозами снижение темпов вывоза снега из города
13:40 [478]
Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода
13:25 [168]
Роспотребнадзор с начала запрета продажи арестовал 339 литров спиртсодержащей непищевой продукции в Нижегородской области
13:16 [186]
ВТБ открыл Нижегородскому машиностроительному заводу кредитную линию на 8 млрд рублей
13:07 [483]
Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января
12:41 [210]
Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января
12:21 [242]
Десять человек погибли в пожарах в Нижегородской области 1-8 января
12:15 [721]
Иван Костанов может покинуть пост ГФИ по Нижегородской области в январе 2017 года - источник
12:11 [322]
Гражданин Узбекистана подозревается в избиении нижегородца до смерти
12:05 [673]
Заместитель приволжского полпреда Алсу Гайнутдинова покинула должность
11:43 [332]
Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 1-8 января
11:28 [168]
Сельхозпостройка с тремя поросятами сгорела в Ковернинском районе Нижегородской области
11:07 [216]
Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января
10:52 [777]
Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 7 января
10:35 [202]
Молодой мужчина подозревается в убийстве знакомого в Нижегородской области
10:20 [181]
Мужчина погиб из-за неосторожного курения в р.п. Красные Баки Нижегородской области 8 января
09:34 [475]
Прокуратура оштрафовала два кафе в Нижнем Новгороде за предоставление посетителям доступа в Интернет без возрастных ограничений
08:29 [368]
МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в Нижегородской области 9 января
08 января 2017 17:07 [1601]
Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января
08 января 2017 16:04 [4198]
Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29°
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Фоторепортажи
06 января 2017 18:00
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде
Организаторы забега
Новости будущего
10 января 2017
СТД РФ поддержал инициативу Нижегородского отделения о создании рейтинга посещения губернаторами спектаклей в своих регионах
10 января 2017
Нижегородское правительство планирует подготовить концепцию оптимизации дотационых СМИ до конца 2016 года
11 января 2017
Суд продлил срок ареста начальнику отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни
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