Главы МЧС отправлены в отставку
Александр Бочкарев переизбран председателем НРО "Справедливой России"
Меньше миллиарда выделит федерация на 800-летие Нижнего Новгорода
Мэр Арзамаса подала в отставку
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Комментарии
"Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - Илья Тарасенко
"Переход к одноглавой системе после досрочной отставки главы МСУ, как в Арзамасе, не противоречит ФЗ", - Александр Маслов
"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - Сергей Горин
Интервью
Сергей Пичушкин: "Стадион Нижний Новгород" - это воплощение "брутальной классики"
03 февраля 2017 14:45 [416]
Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
03 февраля 2017 13:21 [523]
Нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом
02 февраля 2017 16:06 [2534]
Игорь Паньшин и Алексей Шиканов освобождены от должностей указом президента
02 февраля 2017 15:11 [407]
Павел Коженков избран главой МСУ Балахнинского района Нижегородской области
02 февраля 2017 11:54 [451]
Нижегородское правительство готово выделить 37,7 млн рублей на региональные авиаперевозки в 2017 году
01 февраля 2017 14:23 [1172]
Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
03 февраля 2017 14:45
Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
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Рейтинг новостей
03 февраля 2017
19:32 [120]
"РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
18:58 [130]
Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 3 по 10 февраля 2017 года
18:46 [153]
РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
18:20 [185]
Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
17:43 [172]
НАЗ "Сокол" будет выполнять около половины работ по изготовлению истребителей МиГ-35, - РСК
17:28 [160]
Организаторы "Лыжни России" открывают свободный доступ к трассе в Нижнем Новгороде с 4 февраля
16:49 [171]
Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года
16:47 [141]
Суд в Семенове Нижегородской области приступил к рассмотрению дела в отношении присвоившего более 600 тысяч рублей торгпреда
16:20 [157]
Шесть муниципальных театров в Нижегородской области получат 32,7 млн рублей господдержки в 2017 году
16:12 [239]
Комментарий
"Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - Илья Тарасенко
16:06 [213]
Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
15:54 [180]
Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей
15:50 [145]
Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
15:23 [224]
Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
15:08 [411]
Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
15:02 [523]
Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
15:01 [204]
Интервью
Сергей Пичушкин: "Стадион Нижний Новгород" - это воплощение "брутальной классики"
14:45 [416]
Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
14:28 [844]
Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля
14:21 [157]
Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании нижегородки
14:14 [139]
Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля
13:57 [284]
Суд запретил минздраву Нижегородской области исполнять контракт на крупную закупку лекарств
13:53 [3634]
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области погоду на 7º ниже климатической нормы 6-10 февраля
13:37 [321]
Обанкротившийся кожевенный завод подал иск о банкротстве АО "НОКК"
13:21 [523]
Нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом
13:07 [197]
Dexter начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь и Ульяновск с 6 февраля
12:56 [169]
Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение
12:51 [318]
Суд рассмотрит иск о переходе Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему на неделю позже конкурса на главу МСУ
12:39 [148]
ВМЗ сэкономил более 45 млн рублей за счет энергосберегающих решений в 2016 году
12:25 [355]
Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе
11:45 [230]
Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката
11:40 [150]
Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году
11:11 [211]
Прокуратура направила в суд 400 заявлений в интересах работников нижегородского РУМО в январе
10:49 [463]
Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон
10:23 [176]
Пять единиц сельхозтехники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля
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Фоторепортажи
03 февраля 2017 10:22
Мастер-класс олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой в рамках проекта "Звездный Нижний"
НИА Нижний Новгород
Новости будущего
04 февраля 2017
Организаторы "Лыжни России" открывают свободный доступ к трассе в Нижнем Новгороде с 4 февраля
06 февраля 2017
Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области
06 февраля 2017
Авиарейсы из Ульяновска в Нижний Новгород возобновит компания "Авиа Менеджмент Груп" в феврале 2017 года
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