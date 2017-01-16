Гонконгский грипп доминирует у нижегородцев в начале января
Нижегородка получила титул Little princess of the universe 2017
Нижний Новгород не получит субсидии на авиаперевозки
Пингвинарий появится в Нижнем Новгороде в 2017 году
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Комментарии
"Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
"Надеемся, что украшение Нижнего Новгорода к юбилею Горького начнется уже во второй половине 2017 года", - Лариса Моторина
"Среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области под Рождество оказалась на 12-23° ниже нормы", - Ольга Мокеева
Интервью
Алексей Тарасов: "Исполнение живой музыки создает особую атмосферу, которая действительно объединяет людей"
Новости Дзержинска
16 января 2017 15:01 [98]
Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой"
16 января 2017 12:46 [314]
Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом
15 января 2017 13:04 [1279]
Специалисты обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом в Дзержинске Нижегородской области
16 января 2017 12:46 [314]
Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом
14 января 2017 11:14 [3061]
Фундамент просел в жилом доме в Дзержинске Нижегородской области 14 января
13 января 2017 18:06 [2537]
Геннадий Кузнецов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
13 января 2017 15:05 [521]
Проект по ликвидации "Черной дыры" в Нижегородской области прошел экологическую экспертизу
13 января 2017 13:23 [493]
Строители сообщают о готовности тоннелей и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде на 55%
11 января 2017 13:00 [786]
Нижний Новгород не вошел в федпрограмму субсидирования региональных авиаперевозок на 2017 год
16 января 2017 12:46
Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом
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Рейтинг новостей
16 января 2017
18:08 [63]
Заполняемость нижегородских бизнес-инкубаторов составила 50% по итогам трех кварталов 2016 года
17:32 [154]
Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса
17:17 [119]
Строительство II очереди Центра славянской культуры стартовало в селе Дивеево Нижегородской области
16:58 [362]
Судья в Нижнем Новгороде взят под госзащиту в связи с появлением угроз в соцсетях
16:48 [92]
ХIХ выставка "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 мая
16:41 [770]
Комментарий
"Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
16:32 [99]
Нижегородский минстрой сообщил о выполнении плана по вводу жилья в регионе на 100,1% в 2016 году
16:19 [91]
Выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" пройдет на Нижегородской ярмарке 15-19 марта
15:46 [498]
Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области
15:38 [160]
Нижегородская администрация намерена предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта
15:27 [111]
Нижегородский ТЮЗ начал работу над спектаклем "Алиса в стане чудес"
15:06 [90]
Tele2 информирует о запуске благотворительного сервиса с целью поддержки фонда "Навстречу переменам"
15:01 [98]
Тренировочную площадку на стадионе "Химик" в Дзержинске реконструирует ООО "АрмСтрой"
14:54 [117]
Комментарий
"Надеемся, что украшение Нижнего Новгорода к юбилею Горького начнется уже во второй половине 2017 года", - Лариса Моторина
14:49 [107]
ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию "PRO Лобачевский – 2017"
14:41 [152]
Нижегородская область получит более 660 млн рублей из бюджета РФ на реализацию четырех проектов ЕР в 2017 году
14:24 [148]
Четыре крупных проекта реализует нижегородский музей Горького в 2017 году в рамках подготовки к юбилею писателя
14:19 [313]
Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО
14:12 [158]
Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января
14:03 [170]
Количество погибших в ДТП на дороге Работки – Порецкое в Нижегородской области достигло двух
13:48 [159]
План по вводу жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год выполнен на 76%
13:36 [213]
Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус"
13:00 [1096]
Нижегородская администрация рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт треснувшего в 2015 г. дома по пр.Ленина
12:46 [314]
Администрация Дзержинска намерена обратиться к облправительству в случае признания аварийным дома с просевшим фундаментом
12:32 [208]
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области мороз до -19° в крещенскую ночь
12:28 [175]
Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка
12:11 [163]
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8% в 2016 году по сравнению с доходами за предыдущий год
12:04 [199]
Департамент культуры Нижнего Новгорода не определился с финансированием фестиваля им. Евстигнеева в 2017 году
11:59 [298]
Суд вынес решение о прекращении деятельности полигона ТБО в Кулебаках Нижегородской области
11:29 [233]
Суд в Борском г.о. Нижегородской области запретил доступ к 11 сайтам интим-услуг
11:02 [162]
Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году
10:49 [114]
Сервис "Караоке" Интерактивного ТВ стал самым востребованным у пользователей услуг "Ростелекома" в Поволжье в Новый год
10:35 [259]
Объем пассажирских перевозок в нижегородском аэропорту снизился на 18% по итогам 2016 года
09:48 [142]
БК "Нижний Новгород" обыграл "Цмоки Минск" со счетом 102:95 в матче 15 января
09:30 [199]
Житель г. Бора Нижегородской области предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков
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Фоторепортажи
12 января 2017 19:00
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" в новогодние праздники пополнился новорожденными
НИА Нижний Новгород
Новости будущего
16 января 2017
Администрация Нижнего Новгорода пообещала помочь в проведении театрального фестиваля им. Евстигнеева в 2017 году
16 января 2017
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил минобразования разработать типовую методику капремонта школ
16 января 2017
Нижегородский минздрав намерен приступить к повышению грамотности детей в сфере профилактики инсульта в 2016 году
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