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Хурма Дастархан
03 февраля 2017
19:32  [120] "РусГидро" вводит "реверс" на автодорожном полотне Нижегородской ГЭС до конца 2017 года
18:58  [130] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 3 по 10 февраля 2017 года
18:46  [153] РСК "МиГ" планирует завершить ремонт сгоревшего ДК им. Орджоникидзе в Нижнем Новгороде весной 2017 года
18:20  [185] Подрядчик отложил завершение проходческих работ на нижегородской станции метро "Стрелка" на май 2017 года
17:43  [172] НАЗ "Сокол" будет выполнять около половины работ по изготовлению истребителей МиГ-35, - РСК
17:28  [160] Организаторы "Лыжни России" открывают свободный доступ к трассе в Нижнем Новгороде с 4 февраля
16:49  [171] Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года
16:47  [141] Суд в Семенове Нижегородской области приступил к рассмотрению дела в отношении присвоившего более 600 тысяч рублей торгпреда
16:20  [157] Шесть муниципальных театров в Нижегородской области получат 32,7 млн рублей господдержки в 2017 году
16:12  [239] Комментарий"Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - Илья Тарасенко
16:06  [213] Россельхознадзор пытается через нижегородский суд взыскать с гражданина 10 млн рублей за уничтожение плодородной земли
15:54  [180] Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей
15:50  [145] Почти 546 тысяч человек по плану должны пройти диспансеризацию в Нижегородской области в 2017 году
15:23  [224] Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под ИЖС по данным на февраль 2017 года
15:08  [411] Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году
15:02  [523] Более восьми тысяч новых случаев онкозаболеваний выявлено в Нижегородской области в 2016 году
15:01  [204] ИнтервьюСергей Пичушкин: "Стадион Нижний Новгород" - это воплощение "брутальной классики"
14:45  [416] Прокуратура запретила нижегородской администрации повышать плату за детсады на 5,5%
14:28  [844] Два человека погибли в ДТП в Уренском районе Нижегородской области 2 февраля
14:21  [157] Мужчина предстанет перед судом по подозрению в совершенном семь лет назад изнасиловании нижегородки
14:14  [139] Нижегородские чемпионы Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" определятся в Шахунье 6-7 февраля
13:57  [284] Суд запретил минздраву Нижегородской области исполнять контракт на крупную закупку лекарств
13:53  [3634] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области погоду на 7º ниже климатической нормы 6-10 февраля
13:37  [321] Обанкротившийся кожевенный завод подал иск о банкротстве АО "НОКК"
13:21  [523] Нижегородский футбольный клуб "Волга" признан банкротом
13:07  [197] Dexter начнет выполнять авиарейсы из Нижнего Новгорода в Пермь и Ульяновск с 6 февраля
12:56  [169] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке реализовать за рубеж военное снаряжение
12:51  [318] Суд рассмотрит иск о переходе Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему на неделю позже конкурса на главу МСУ
12:39  [148] ВМЗ сэкономил более 45 млн рублей за счет энергосберегающих решений в 2016 году
12:25  [355] Гострудинспекция не выявила виновных в несчастном случае с пострадавшей в пожаре директором нижегородского ДК Орджоникидзе
11:45  [230] Суд отложил дело по обвинению нижегородских чиновников в халатности из-за болезни адвоката
11:40  [150] Оборот оптовой торговли в Нижегородской области вырос более чем на 20% в 2016 году
11:11  [211] Прокуратура направила в суд 400 заявлений в интересах работников нижегородского РУМО в январе
10:49  [463] Ударивший одноклассника ножом нижегородский подросток избежал уголовной ответственности в связи с примирением сторон
10:23  [176] Пять единиц сельхозтехники сгорели в Первомайске Нижегородской области 2 февраля
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