Ростелеком
Хиты 80-х, 90-х
Хурма Дастархан
01 февраля 2017
18:47  [237] Нижегородское правительство перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год
18:31  [114] Суд поддержал решение УФАС о признании МТС-Банка нарушившим закон "О рекламе" в Нижнем Новгороде
18:29  [135] Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым
18:22  [124] Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу
18:09  [546] Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Нижегородской области
17:59  [688] Два работника погибли на "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области
17:51  [152] Облправительство планирует создать патологоанатомическое отделение на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде в 2017 году
17:40  [114] Выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей пойдут на дзержинские объекты, - минэкологии
17:27  [146] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены из ревности
17:22  [123] Нижегородская область получит 48 млн рублей из бюджета РФ на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт в 2017 году
17:16  [152] Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям забрать вещи из просевшего дома
17:10  [141] Двое нижегородцев предстанут перед судом за разбойное нападение на таксиста в Балахне и угон его автомобиля
17:07  [138] Здание ДК в Балахне Нижегородской области включено в перечень выявленных объектов ОКН
16:45  [576] Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий
15:29  [146] Сбербанк информирует о старте в Нижегородской области проекта "Выгодный тариф" для клиентов малого и микробизнеса 1 февраля
15:26  [146] Нижегородская область получит около 160 млн рублей из бюджета РФ на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году
15:11  [89] Саровбизнесбанк продолжит выдачу автокредитов с господдержкой в 2017 году
15:01  [155] Комментарий"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - Сергей Горин
14:59  [122] "Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – Татьяна Юрина
14:57  [132] Нижегородская область получит из бюджета РФ 128 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2017 году
14:51  [204] Минкульт региона выбрал новый стадион главной площадкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода
14:42  [181] Активист ОНФ направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области
14:32  [248] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области очередное понижение до -25° в ночное время со 2 февраля
14:23  [685] Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
14:16  [217] "Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карста", - Роман Шилов
14:06  [174] Знает ли сити-менеджер, какой департамент отвечает за ситуацию со студией Хабенского, - анонс "Нижегородского рабочего"
14:04  [154] Нижегородская область получит из бюджета РФ 300 млн рублей на строительство школ и детсадов в 2017 году
13:45  [145] Чувашский ТЮЗ впервые побывает с гастролями в Нижнем Новгороде 18 февраля
13:39  [130] Нижегородские и московские студенты начали зимние учеты млекопитающих в Керженском заповеднике
13:18  [118] Нижегородские муниципальные театры получат из бюджета РФ около 30 млн рублей в 2017 году
13:13  [140] Правительство РФ выделит Нижегородской области более 700 млн рублей на дорожное хозяйство в 2017 году
12:53  [209] Мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи
12:51  [147] Правительство РФ выделило нижегородскому АПК 370 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам в 2017 году
12:46  [178] Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации экстренно севшего в нижегородском аэропорту Сessna 182 T
12:33  [171] Суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов
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