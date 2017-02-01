Мэр Арзамаса подала в отставку
Жилой дом в Дзержинске уходит под землю
Меньше миллиарда выделит федерация на 800-летие Нижнего Новгорода
Александр Бочкарев переизбран председателем НРО "Справедливой России"
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Комментарии
"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - Сергей Горин
"Аппарат НРО "Справедливой России" все пять лет занимался подтасовкой", - Игорь Богданов
"Планируем оспаривать решение конференции и совета НРО "СР" из-за отсутствия кворума на последнем", - Алексей Якимов
Интервью
Алексей Тарасов: "Исполнение живой музыки создает особую атмосферу, которая действительно объединяет людей"
01 февраля 2017 14:23 [685]
Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
31 января 2017 15:45 [519]
Александр Бочкарев переизбран председателем НРО "Справедливой России"
31 января 2017 13:34 [923]
Ирина Негребецкая ушла с поста директора департамента внешних связей Нижегородской области
31 января 2017 11:54 [536]
Нижегородский КУГИ обратился в суд с иском о признании банкротом МП "Автозаводский парк"
27 января 2017 13:42 [1670]
Владимир Путин подписал указ об объединении РФЯЦ и НИИИС им.Седакова
26 января 2017 11:38 [938]
ЗС НО приняло постановление о проведении тайных голосований решением трети депутатов
01 февраля 2017 14:23
Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
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Рейтинг новостей
01 февраля 2017
18:47 [237]
Нижегородское правительство перенесло сроки заключения договора концессии на строительство океанариума на 2017 год
18:31 [114]
Суд поддержал решение УФАС о признании МТС-Банка нарушившим закон "О рекламе" в Нижнем Новгороде
18:29 [135]
Пропавший в Нижнем Новгороде Андрей Андреев найден живым
18:22 [124]
Суд продлил срок ареста подозреваемому в убийстве матери и отчима нижегородскому студенту и его другу
18:09 [546]
Ресурсный центр по направлению "Парикмахерское искусство" открылся в Нижегородской области
17:59 [688]
Два работника погибли на "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области
17:51 [152]
Облправительство планирует создать патологоанатомическое отделение на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде в 2017 году
17:40 [114]
Выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей пойдут на дзержинские объекты, - минэкологии
17:27 [146]
Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшей жены из ревности
17:22 [123]
Нижегородская область получит 48 млн рублей из бюджета РФ на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт в 2017 году
17:16 [152]
Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям забрать вещи из просевшего дома
17:10 [141]
Двое нижегородцев предстанут перед судом за разбойное нападение на таксиста в Балахне и угон его автомобиля
17:07 [138]
Здание ДК в Балахне Нижегородской области включено в перечень выявленных объектов ОКН
16:45 [576]
Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий
15:29 [146]
Сбербанк информирует о старте в Нижегородской области проекта "Выгодный тариф" для клиентов малого и микробизнеса 1 февраля
15:26 [146]
Нижегородская область получит около 160 млн рублей из бюджета РФ на поддержку малого и среднего бизнеса в 2017 году
15:11 [89]
Саровбизнесбанк продолжит выдачу автокредитов с господдержкой в 2017 году
15:01 [155]
Комментарий
"Весь Кремль пройдет ревизию к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - Сергей Горин
14:59 [122]
"Ипотека от 11% действует в ЖК "Маршал Град", – Татьяна Юрина
14:57 [132]
Нижегородская область получит из бюджета РФ 128 млн рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2017 году
14:51 [204]
Минкульт региона выбрал новый стадион главной площадкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода
14:42 [181]
Активист ОНФ направил в полицию обращение о проверке законности действий организаторов свалки в Нижегородской области
14:32 [248]
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области очередное понижение до -25° в ночное время со 2 февраля
14:23 [685]
Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах
14:16 [217]
"Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карста", - Роман Шилов
14:06 [174]
Знает ли сити-менеджер, какой департамент отвечает за ситуацию со студией Хабенского, - анонс "Нижегородского рабочего"
14:04 [154]
Нижегородская область получит из бюджета РФ 300 млн рублей на строительство школ и детсадов в 2017 году
13:45 [145]
Чувашский ТЮЗ впервые побывает с гастролями в Нижнем Новгороде 18 февраля
13:39 [130]
Нижегородские и московские студенты начали зимние учеты млекопитающих в Керженском заповеднике
13:18 [118]
Нижегородские муниципальные театры получат из бюджета РФ около 30 млн рублей в 2017 году
13:13 [140]
Правительство РФ выделит Нижегородской области более 700 млн рублей на дорожное хозяйство в 2017 году
12:53 [209]
Мужчина из Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании гостьи
12:51 [147]
Правительство РФ выделило нижегородскому АПК 370 млн рублей на возмещение процентной ставки по кредитам в 2017 году
12:46 [178]
Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации экстренно севшего в нижегородском аэропорту Сessna 182 T
12:33 [171]
Суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов
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Фоторепортажи
30 января 2017 14:25
"День пельменя" прошел в Автозаводском парке Нижнего Новгорода
НИА Нижний Новгород
Новости будущего
01 февраля 2017
Ориентировочная стоимость ремонта Дома купчихи Бурмистровой в Нижнем Новгороде составит почти 180 млн рублей
01 февраля 2017
"Ситуация со студией Хабенского пока выглядит как бездействие сторон", - Екатерина Мангушева
01 февраля 2017
Администрация Нижнего Новгорода намерена начать разработку муниципальной программы развития парков в 2017 году
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