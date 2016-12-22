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Общество

Зараженная бешенством лиса забежала на территорию водонапорной станции в Нижнем Новгороде

20 декабря 2016 14:29  [530] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зараженная бешенством лиса забежала на территорию водонапорной станции "Малиновая гряда" (ОАО "Нижегородский водоканал") в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, это произошло 17 декабря. "Животное имело контакт с двумя служебными собаками данного учреждения, которые в последствии были подвергнуты эвтаназии. При проведении лабораторного исследования в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" диагноз бешенства у лисы подтвержден. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага бешенства", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией по бешенству в Приокском районе города управление Роспотребнадзора просит граждан, пострадавших от животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для проведения антирабического лечения. "Если пострадали ваши питомцы, рекомендуем обращаться с ними в ветеринарные учреждения для медицинского обследования и проведения прививок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, число пострадавших от укусов дикими животными нижегородцев за восемь месяцев 2016 года снизилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

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