Зараженная бешенством лиса забежала на территорию водонапорной станции в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, это произошло 17 декабря. "Животное имело контакт с двумя служебными собаками данного учреждения, которые в последствии были подвергнуты эвтаназии. При проведении лабораторного исследования в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" диагноз бешенства у лисы подтвержден. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага бешенства", - говорится в сообщении.



В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией по бешенству в Приокском районе города управление Роспотребнадзора просит граждан, пострадавших от животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для проведения антирабического лечения. "Если пострадали ваши питомцы, рекомендуем обращаться с ними в ветеринарные учреждения для медицинского обследования и проведения прививок", - говорится в сообщении.



Зараженная бешенством лиса забежала на территорию водонапорной станции "Малиновая гряда" (ОАО "Нижегородский водоканал") в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Согласно информации, это произошло 17 декабря. "Животное имело контакт с двумя служебными собаками данного учреждения, которые в последствии были подвергнуты эвтаназии. При проведении лабораторного исследования в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" диагноз бешенства у лисы подтвержден. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага бешенства", - говорится в сообщении.В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией по бешенству в Приокском районе города управление Роспотребнадзора просит граждан, пострадавших от животных, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения для проведения антирабического лечения. "Если пострадали ваши питомцы, рекомендуем обращаться с ними в ветеринарные учреждения для медицинского обследования и проведения прививок", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее , число пострадавших от укусов дикими животными нижегородцев за восемь месяцев 2016 года снизилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

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