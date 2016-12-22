Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2016 15:35  [133] Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году
22 декабря 2016 15:26  [98] Нижегородское УФАС выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям ПФО в рамках проверок исполнения гособоронзаказа
22 декабря 2016 14:47  [215] Карантин по ОРВИ введен в семи школах пяти районов Нижегородской области по данным на 21 декабря
22 декабря 2016 14:34  [133] Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей
22 декабря 2016 14:00  [108] Организаторы продлили срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" – Приволжье до 30 декабря
22 декабря 2016 13:57  [143] Житель нижегородского села обжалует в суде результаты шахматного турнира
22 декабря 2016 12:34  [140] Росприроднадзор выявил на Дзержинском мясокомбинате превышение нормативов ПДВ в атмосферу по аммиаку в шесть раз
22 декабря 2016 11:20  [151] Прокуратура в Нижнем Новгороде пресекла распространение пропагандирующей уклонение от службы в армии информации в Интернете
21 декабря 2016 16:54  [296] Минтранс ДНР открыл пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород"
21 декабря 2016 16:45  [328] Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи дома
Общество

Администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им.Ленина в середине 2017 года

20 декабря 2016 14:36  [501] Общество
ДК им. Ленина (Фото: НИА Нижний Новгород)

ДК им. Ленина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им.Ленина в середине 2017 года. Об этом заявил и.о. главы администрации района Михаил Шаров на пресс-конференции 20 декабря.

По его словам, инвестор - НРОО "Перспектива" - по данным на декабрь 2016 года провел геологические, геодезические работы, "изучил фундамент, несущие конструкции, оградил ДК забором и выставил круглосуточную охрану".

"Сейчас инвестор находится на стадии проектных решений. Ожидаем, что весной-летом 2017 года он выйдет на площадку непосредственно для проведения работ. Срок реализации - до сентября 2017 года. Но в связи с кризисными явлениями добавим еще максимум год - до середины 2018 года", - рассказал Михаил Шаров.

Ранее сообщалось, что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК им. Ленина в Канавинском районе. В мае 2015 года зампредседателя КУГИ Владимир Белов сообщал, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года. В апреле 2015 года, согласно информации администрации, организация поменяла свое название на НРОО "Перспектива".

СПРАВКА:
Дворец культуры им.Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.

Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph