Администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им.Ленина в середине 2017 года Общество

ДК им. Ленина Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им.Ленина в середине 2017 года. Об этом заявил и.о. главы администрации района Михаил Шаров на пресс-конференции 20 декабря.



По его словам, инвестор - НРОО "Перспектива" - по данным на декабрь 2016 года провел геологические, геодезические работы, "изучил фундамент, несущие конструкции, оградил ДК забором и выставил круглосуточную охрану".



"Сейчас инвестор находится на стадии проектных решений. Ожидаем, что весной-летом 2017 года он выйдет на площадку непосредственно для проведения работ. Срок реализации - до сентября 2017 года. Но в связи с кризисными явлениями добавим еще максимум год - до середины 2018 года", - рассказал Михаил Шаров.







СПРАВКА:

Дворец культуры им.Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.



Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта". Администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им.Ленина в середине 2017 года. Об этом заявил и.о. главы администрации района Михаил Шаров на пресс-конференции 20 декабря.По его словам, инвестор - НРОО "Перспектива" - по данным на декабрь 2016 года провел геологические, геодезические работы, "изучил фундамент, несущие конструкции, оградил ДК забором и выставил круглосуточную охрану"."Сейчас инвестор находится на стадии проектных решений. Ожидаем, что весной-летом 2017 года он выйдет на площадку непосредственно для проведения работ. Срок реализации - до сентября 2017 года. Но в связи с кризисными явлениями добавим еще максимум год - до середины 2018 года", - рассказал Михаил Шаров. Ранее сообщалось , что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК им. Ленина в Канавинском районе. В мае 2015 года зампредседателя КУГИ Владимир Белов сообщал, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года . В апреле 2015 года, согласно информации администрации, организация поменяла свое название на НРОО "Перспектива".СПРАВКА:Дворец культуры им.Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих.Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

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