Размер МРОТ в России с 1 июля 2017 года увеличится на 300 рублей Общество

Размер МРОТ в России с 1 июля 2017 года увеличится на 300 рублей Фото: НИА "Нижний Новгород"

Размер МРОТ в России с 1 июля 2017 года увеличится на 300 рублей. Об этом сообщается на сайте президента РФ 20 декабря 2016 года.Согласно информации, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".Согласно изменениям, с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в сумме 7,8 тысяч рублей в месяц. В настоящее время он составляет 7,5 тысяч рублей.