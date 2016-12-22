Размер МРОТ в России с 1 июля 2017 года увеличится на 300 рублей
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Размер МРОТ в России с 1 июля 2017 года увеличится на 300 рублей. Об этом сообщается на сайте президента РФ 20 декабря 2016 года.
Согласно информации, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
Согласно изменениям, с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в сумме 7,8 тысяч рублей в месяц. В настоящее время он составляет 7,5 тысяч рублей.
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