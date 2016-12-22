Фигуристка Ирина Слуцкая провела в Нижнем Новгороде мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе Спорт

Фигуристка Ирина Слуцкая провела в Нижнем Новгороде мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе Фото: НИА "Нижний Новгород"



В рамках своего визита в регион единственная в мире семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая обратила особое внимание на привлечение к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.



"Диагноз – это не приговор для бездействия. Человек не должен опускать руки. Именно поэтому мы проводим мастер-классы с профильными министерствами, психологические занятия с детьми и родителями, чтобы дети не закрывались в себе и не боялись своих болезней. Все дети должны заниматься наравне с обычными ребятами, только рядом должен быть врач, который будет контролировать состояние здоровья. Ведь существуют примеры, когда люди с диагнозом "сахарный диабет" становились олимпийскими чемпионами", - отметила она.



Как в свою очередь подчеркнул министр спорта области Сергей Панов, "в области строятся ФОКи нового поколения, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день губернатором поставлена задача - максимально внедрить безбарьерную среду в физкультурно-оздоровительных комплексах, чтобы люди, которые имеют проблемы со здоровьем, могли без труда заниматься физкультурой во всех 33 ФОКах области".



Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела в Нижнем Новгороде мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе для детей и взрослых 19 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В рамках своего визита в регион единственная в мире семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая обратила особое внимание на привлечение к занятиям спортом людей с ограниченными возможностями здоровья."Диагноз – это не приговор для бездействия. Человек не должен опускать руки. Именно поэтому мы проводим мастер-классы с профильными министерствами, психологические занятия с детьми и родителями, чтобы дети не закрывались в себе и не боялись своих болезней. Все дети должны заниматься наравне с обычными ребятами, только рядом должен быть врач, который будет контролировать состояние здоровья. Ведь существуют примеры, когда люди с диагнозом "сахарный диабет" становились олимпийскими чемпионами", - отметила она.Как в свою очередь подчеркнул министр спорта области Сергей Панов, "в области строятся ФОКи нового поколения, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день губернатором поставлена задача - максимально внедрить безбарьерную среду в физкультурно-оздоровительных комплексах, чтобы люди, которые имеют проблемы со здоровьем, могли без труда заниматься физкультурой во всех 33 ФОКах области". Напомним , правительство Нижегородской области планирует начать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Воскресенском и Тоншаевском районах в 2017 году.

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