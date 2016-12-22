МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра в Нижегородской области 21 декабря Общество

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МЧС предупреждает о возникновении чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра в Нижегородской области 21 декабря. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.Согласно информации, по данным синоптиков ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ночью и утром 21 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде и Нижегородской области прогнозируются отдельные порывы северо-западного ветра 13-18 м/с, местами сильный снег и метель. Днем 21 декабря температура воздуха ожидается -3º...-8º.В связи с этим, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и связи, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов. Также может произойти падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем ЖКХ.