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Общество

Нижегородская администрация считает преждевременным говорить об объеме ремонта дорог в 2017 году

20 декабря 2016 17:04  [234] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Говорить об объемах дорожных работ в Нижнем Новгороде в 2017 году преждевременно", - заявили НИА "Нижний Новгород" в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 20 декабря 2016 года.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в следующем году на развитие, ремонт и реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода планируется затратить 2 млрд 985,9 млн рублей из регионального и местного бюджетов.

"Продолжатся строительные работы в микрорайоне Мещерское озеро, начнется реконструкция площади Киселева и ремонт городских дорог по списку, подготавливаемому администрацией Нижний Новгород. Кроме того, будут продолжены работы по реконструкции проспекта Молодежного и строительству Борской транспортной системы", - подчеркнули в министерстве.

При этом в горадминистрации отметили, что в настоящее время финансирование со стороны областного правительства не подтверждено, поэтому говорить об объемах предполагаемого ремонта и конкретном перечне объектов, преждевременно. В департаменте, однако, сообщили, что администрация уже подготовила рабочую документацию и передала на уровень региона. "Исходя из предполагаемого объема в 3 млрд рублей, подготовлен ориентировочный перечень из 95 объектов. Если финансирование будет корректироваться, естественно, изменится и количество объектов. Сама программа ремонта разделена на три направления: аэропорт - стадион, аэропорт - Кремль, основные въезды в город со стороны Москвы, Касимова и Казани", - пояснили в администрации.

Напомним, в апреле 2016 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил задачу предусмотреть выделение 3 млрд рублей на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2017 году.

Как сообщалось ранее, областной минтранс в декабре 2016 года направил федеральному проект программы развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации.

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