Оксана Дектерева: "Ни один уважающий себя благотворительный фонд никогда не будет постоянно собирать деньги на улицах" Общество

Оксана Дектерева Фото: из соцсети

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В 2017 году Благотворительному фонду Олега Кондрашова, созданному по инициативе экс-главы администрации Нижнего Новгорода, исполняется пять лет. В преддверии юбилейного года директор фонда Оксана Дектерева рассказала НИА "Нижний Новгород" об итогах работы в 2016 году и том, каким фондам можно доверять, об уровне доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья центральной улицы Нижнего Новгорода и как уберечь себя от эмоционального выгорания в работе с нуждающимися.- Таких семей вокруг фонда сплотилось более 250. Есть очень большие семьи – с 10-13 детьми. Основное направление деятельности – помощь и поддержка многодетных нижегородских семей. Многодетные семьи знают, что есть место, куда можно обратиться с любой возникшей проблемой и получить помощь и поддержку. Фонд стал своеобразным клубом многодетных семей, где можно пообщаться, поделиться наболевшим и получить позитивный заряд. Знаю, что для некоторых благотворителей многодетные – это достаточно спорная аудитория для оказания помощи. Кто-то задается вопросом: "Зачем вообще рожали, если на ноги поставить не могут?". Я вам так скажу – они могут. И сами они помощи просят не так часто. Просто мы знаем, как им тяжело живется. Вокруг нашего фонда сплотились семьи, которые стали многодетными совершенно осознанно. Поскольку фондов поддержки многодетных в России не так много, с просьбами о помощи нам звонят из всех уголков страны. Но, к сожалению, наши возможности не безграничны, и мы помогаем только тем семьям, которые проживают в Нижнем Новгороде. Честно объясняем это, по возможности, перенаправляем в другие благотворительные организации. Честность вообще очень важна в деле благотворительности, люди должны точно понимать, на что они могут рассчитывать.- Мы взаимодействуем с онкологическим отделением детской областной клинической больницы, собираем средства на оплату реабилитации после операции тяжелобольных детей. Не так давно, например, оплатили протез трехлетней Соне Тужилкиной – у девочки с рождения не было правой ручки. Кроме того, мы организовываем бесплатные новогодние елки для детей с инвалидностью, возим взрослых инвалидов-колясочников на игры ХК "Торпедо". В свое время с такой просьбой к нам обратился Сергей Пергаев – заядлый болельщик, и вот уже несколько лет мы с нашими подопечными постоянные зрители домашних матчей нижегородского хоккейного клуба. Ребята, которые в силу обстоятельств вынуждены большую часть времени проводить "в четырех стенах", конечно, рады любой активности.- Знаете, мы же жили десятилетиями, не замечая людей с ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что за год или даже несколько лет полностью приспособить город под нужды инвалидов невозможно. Но к этому нужно стремиться, а пока зачастую получается, что делаются тротуары, асфальтируются съезды, а человек на коляске на них заехать всё равно не может. Или, к примеру, пандусы "для галочки" - не под тем углом сделанные, без поручней. И такой объект принимается! А не должен! И для этого нужно усилить реальный контроль ситуации и фиксировать жесткие нормы и правила на законодательном уровне, на уровне местного самоуправления. Это общероссийская проблема. В Нижнем Новгороде несколько лет назад начали не только говорить об этой проблеме, но реально менять ситуацию.Скажем прямо - наш город в целом пока плохо приспособлен для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Но тем не менее ситуация уже несколько лет хоть медленно, но меняется. К слову, летом мы проводили экскурсию для инвалидов-колясочников по ул. Большой Покровской, и ни в одно заведение наши подопечные не смогли самостоятельно заехать, чтобы попить чай-кофе. Я бы на месте городских властей все-таки более ответственно обратила на это внимание и не прекращала начатую прежде работу.- Никакой уважающий себя фонд никогда не будет постоянно собирать деньги на улицах. И то, что горожане очень часто видят на улицах или на перекрестках людей собирающих деньги, должно как минимум настораживать. Это может быть исключительно разовая акция. При этом хотелось бы обратиться к нижегородцам с просьбой быть осторожнее, проверять, на что они направляют свои денежные средства и через кого они это делают. Не случайно наш фонд включен правительством Нижегородской области в реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории региона социально полезные проекты и программы. Фонд является активным участником Благотворительного совета при Законодательном собрании Нижегородской области.- Добросовестную организацию от недобросовестной отличить в общем-то несложно: заходите на сайт организации, который должен быть обязательно, и смотрите, отчитывается ли она о потраченных средствах, буквально о "каждой копейке", или нет. Наш фонд публикует такие отчеты ежемесячно. Жизнь добросовестного благотворительного фонда как правило насыщена событиями, реальными мероприятиями с участием реальных людей. Основной принцип - это открытость и прозрачность, тогда и подозрительных вопросов не будет возникать. Так формируется доверие к фонду. Должна быть также максимально прозрачная и честная информация о человеке, который нуждается в помощи: уровень достатка в семье, на что конкретно необходимы средства. У каждого свое видение, кому он должен помогать: инвалидам, детям-сиротам, брошенным животным. Не все готовы жертвовать средства для состоятельной семьи, хотя и эти семьи в силу обстоятельств могут нуждаться. Для принятия такого решения необходимы веские основания, и мы стараемся их предоставить.- По-разному, какую-то среднюю сумму назвать сложно. Есть у нас бабушка-пенсионерка, которая периодически приходит в офис фонда, кладет на стол одну тысячу рублей и уходит, ничего не говоря. Часто к нам обращаются люди, которые хотят помочь кому-то, но не знают, как это лучше сделать. Институты благотворительности в современной России за последнее время шагнули далеко вперед по масштабам деятельности и закрепились в обществе. В идеале "лучше сто человек пожертвуют по рублю, чем один человек даст эти сто рублей". Вот тогда общество будет более здоровым. Часто у большинства одна идея – отвезти подарки в детский дом. Но мы обычно отговариваем: этими подарками, особенно под Новый год, детские дома завалены. Я предлагаю им более конкретные варианты. Можно, и не материально помочь, а покрасить, например, стены в приюте. У нас очень много проходят акций, где нужен труд волонтеров.- Надо, конечно, иметь достаточно устойчивую нервную систему. Не стоит досконально погружаться в проблемы каждого человека, нужно относиться максимально спокойно, как врач. Оказывайте помощь в том, в чем действительно можете помочь, адресно, точечно. Кстати, важно, когда наша работа одобряется не только нашими подопечными, но и представителями власти.- В 2016 году проведено 20 благотворительных мероприятий для детей из многодетных семей, которые посетили более трёхсот детей. Семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили благотворительную финансовую помощь. В пятый раз была проведена акция "Все, что в школу нужно, собираем дружно!" В 2016 году 102 многодетные семьи, в которых 438 учеников, получили от 4000 до 8000 рублей для приобретения школьных товаров. Всего оказана помощь на сумму 438 000 рублей. Также помощь оказана пяти тяжелобольным детям на сумму почти 1 млн рублей. Для отделения гематологии детской областной клинической больницы закуплены контейнеры для взятия и хранения компонентов крови на сумму около 200 тысяч рублей. Нижегородцы с ограниченными возможностями (инвалиды-колясочники) в 2016 году при нашей помощи посетили 24 домашние игры ХК "Торпедо" и другие зрелищные спортивные и культурные мероприятия.Кроме того, совместно со Сбербанком России реализуется программа помощи детским учреждениям (детским домам, приютам, домам ребенка). В 2016 году оказана благотворительная помощь на 880 тысяч рублей.В преддверии нового 2017 года Благотворительный фонд Олега Кондрашова организует праздничные благотворительные мероприятия. Совместно с телекомпанией "Волга" мы пригласили многодетные семьи посетить новогодние представления в Театре кукол. А вообще новогодние спектакли и представления в нижегородских учреждениях культуры по линии нашего фонда посетят более 240 детей из многодетных семей вместе с родителями. Так же на новогоднюю ёлку мы приглашаем 30 детей с инвалидностью. Конечно, все получат подарки. Спасибо всем нашим партнёрам и добровольцам, без которых мы не смогли бы совершать столько добрых и нужных дел.Благотворительный фонд Олега Кондрашова создан в 2012 году. Основное направление деятельности – помощь и поддержка многодетных нижегородских семей. Фонд в 2014 году награжден премией "Нижегородский Феникс" в номинации "Инициатива в благотворительности" за проведенный марафон "Тысячи добрых сердец". В 2015 году награжден почетным дипломом "Благотворителю" за осуществление активной благотворительной деятельности на территории Нижегородской области. Фонд включен правительством Нижегородской области в реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области социально полезные проекты и программы. Фонд является активным участником Благотворительного совета при Законодательном собрании Нижегородской области.