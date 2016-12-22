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Общество

Михаил Шаров рассчитывает на строительство четырех пристроев к школам в Канавинском районе Нижнего Новгорода

20 декабря 2016 17:48  [413] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Михаил Шаров рассчитывает на строительство четырех пристроев к школам в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом и.о. главы администрации Михаил Шаров сообщил на пресс-конференции 20 декабря.

По его словам, на декабрь 2016 года полностью готова документация для пристроя к школе №158. "Готовится проектно-сметная документация по школам №№55 и 181. По школе №75 такую возможность пока обсуждаем", - рассказал Михаил Шаров.

Ранее сообщалось, что документация для строительства пристроев в рамках федеральной программы к школам №№ 55 (400 мест), 168 (250 мест), 181 (400 мест) в Канавинском районе; № 126 (400 мест) в Автозаводском районе; № 106 (300 мест) в Ленинском районе; №№ 84(400 мест), № 117 (400 мест) в Сормовском районе будет сделана к 2018 году. Всего в Нижнем Новгороде к 2025 году планируется построить 14 пристроев к существующим школам на пять тысяч мест.

Напомним также, что депутаты Думы Нижнего Новгорода рекомендовали нижегородской администрации проработать вопрос строительства пристроев к школам №№100 и 120 в Ленинском районе.

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