Михаил Шаров рассчитывает на строительство четырех пристроев к школам в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Михаил Шаров рассчитывает на строительство четырех пристроев к школам в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом и.о. главы администрации Михаил Шаров сообщил на пресс-конференции 20 декабря.



По его словам, на декабрь 2016 года полностью готова документация для пристроя к школе №158. "Готовится проектно-сметная документация по школам №№55 и 181. По школе №75 такую возможность пока обсуждаем", - рассказал Михаил Шаров.







Михаил Шаров рассчитывает на строительство четырех пристроев к школам в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом и.о. главы администрации Михаил Шаров сообщил на пресс-конференции 20 декабря.По его словам, на декабрь 2016 года полностью готова документация для пристроя к школе №158. "Готовится проектно-сметная документация по школам №№55 и 181. По школе №75 такую возможность пока обсуждаем", - рассказал Михаил Шаров. Ранее сообщалось , что документация для строительства пристроев в рамках федеральной программы к школам №№ 55 (400 мест), 168 (250 мест), 181 (400 мест) в Канавинском районе; № 126 (400 мест) в Автозаводском районе; № 106 (300 мест) в Ленинском районе; №№ 84(400 мест), № 117 (400 мест) в Сормовском районе будет сделана к 2018 году. Всего в Нижнем Новгороде к 2025 году планируется построить 14 пристроев к существующим школам на пять тысяч мест. Напомним также , что депутаты Думы Нижнего Новгорода рекомендовали нижегородской администрации проработать вопрос строительства пристроев к школам №№100 и 120 в Ленинском районе.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+