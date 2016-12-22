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Культура и отдых

Премьеры новогодних спектаклей для детей состоятся в Дзержинске Нижегородской области 22 и 25 декабря

20 декабря 2016 18:14  [371] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Премьеры новогодних спектаклей для детей состоятся в Дзержинске Нижегородской области 22 и 25 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, 22 декабря во Дворце культуры химиков пройдет показ детского представления "Новогоднее путешествие князя Гвидона". Юные зрители вместе с героями сказок А.С.Пушкина отправятся навстречу новогодним приключениям. После представления гостей пригласят в колонный зал Дворца. Здесь ребята вместе с Дедом Морозом будут петь, играть и водить хороводы.

Показ спектакля этого спектакля продлится до 5 января 2017 года. 22 и 23 декабря 2016 года его начало в 13:00, 26 и 27 декабря - в 10:00 и 13:00, в период новогодних праздников со 2 по 5 января - в 10:00, 13:00 и 16:00.

Показ еще одной премьеры новогодней сказки "Маша и Витя против "Диких гитар" пройдет 25 декабря Дзержинском театре драмы в 10:00 и 12:30. Режиссером спектакля выступает Мария Шиманская. Перед представлением для детей организуют хоровод около елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. В период новогодних праздников 2, 3 и 4 января 2017 года это представление пройдет в 10:00 и 12:30, а 6, 7 и 8 января - в 11:00.

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