Движение трамвая №27 в Нижнем Новгороде будет продлено до Московского вокзала с 22 декабря Общество

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По его словам, такое решение было принято 21 декабря. Кроме того, маршрут трамвая №18 продлен до трамвайного депо №1 на улице Генерала Ивлиева.



Максим Дранишников напомнил, что путь следования трамваев маршрута №27 был



"С момента возобновления движения трамваев по маршруту №1 "Черный пруд - Московский вокзал" с 4 ноября 2016 года специалистами технической службы Нижегородэлектротранса проводился постоянный мониторинг состояния трамвайных путей на улице Октябрьской революции. На основании анализа полученных данных и принимая во внимание повышенный спрос горожан на этот маршрут, было принято решение о возобновлении движения трамваев №27 до Московского вокзала с 22 декабря 2016 года. На этот маршрут будут выходить семь единиц. Кроме того, с 22 декабря будет изменен и путь следования трамваев маршрута №18 "Лапшиха - площадь Лядова - Лапшиха" и организован по схеме "Трамвайное депо №1 - площадь Лядова - трамвайное депо №1" в оба направления", - добавил Максим Дранишников. Движение трамвая №27 в Нижнем Новгороде будет продлено до Московского вокзала с 22 декабря 2016 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации со ссылкой на генерального директора муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс" Максима Дранишникова.По его словам, такое решение было принято 21 декабря. Кроме того, маршрут трамвая №18 продлен до трамвайного депо №1 на улице Генерала Ивлиева.Максим Дранишников напомнил, что путь следования трамваев маршрута №27 был сокращен до Черного пруда во многом по причине сложного состояния дорожного полотна на улице Октябрьской революции."С момента возобновления движения трамваев по маршруту №1 "Черный пруд - Московский вокзал" с 4 ноября 2016 года специалистами технической службы Нижегородэлектротранса проводился постоянный мониторинг состояния трамвайных путей на улице Октябрьской революции. На основании анализа полученных данных и принимая во внимание повышенный спрос горожан на этот маршрут, было принято решение о возобновлении движения трамваев №27 до Московского вокзала с 22 декабря 2016 года. На этот маршрут будут выходить семь единиц. Кроме того, с 22 декабря будет изменен и путь следования трамваев маршрута №18 "Лапшиха - площадь Лядова - Лапшиха" и организован по схеме "Трамвайное депо №1 - площадь Лядова - трамвайное депо №1" в оба направления", - добавил Максим Дранишников.

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