Водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 05:40 на 143 км автодороги Нижний Новгород – Саратов водитель 1994 года рождения управляя Mazda, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с DAF.В результате ДТП водитель Mazda получил смертельное ранение.