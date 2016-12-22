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Происшествия

Водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря

21 декабря 2016 10:15  [726] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mazda погиб в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 05:40 на 143 км автодороги Нижний Новгород – Саратов водитель 1994 года рождения управляя Mazda, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с DAF.

В результате ДТП водитель Mazda получил смертельное ранение.

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