Мужчина предположительно покончил с собой в больнице г.Выксы Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предположительно покончил с собой в больнице г.Выксы Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Согласно информации, днем 20 декабря 2016 года в больнице было обнаружено тело мужчины. По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, погибший – 59-летний мужчина, имеющий регистрацию в Выксе.Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Как основную версию его гибели, следователи рассматривают самоубийство. Обстоятельства случившегося уточняются.