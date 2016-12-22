Мужчина предположительно покончил с собой в больнице г.Выксы Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно информации, днем 20 декабря 2016 года в больнице было обнаружено тело мужчины. По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, погибший – 59-летний мужчина, имеющий регистрацию в Выксе.
Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Как основную версию его гибели, следователи рассматривают самоубийство. Обстоятельства случившегося уточняются.
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