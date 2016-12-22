Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
22 декабря 2016 17:12  [76] Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде
22 декабря 2016 16:24  [93] Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году
21 декабря 2016 20:23  [15811] НРО "ЕР" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США
21 декабря 2016 18:23  [219] Кирилл Культин возглавил местное отделение "ЕР" в Кстове Нижегородской области
21 декабря 2016 16:26  [1460] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
21 декабря 2016 14:45  [4631] Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США
21 декабря 2016 14:33  [559] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва
21 декабря 2016 14:30  [229] Нижегородская Дума отклонила предлагаемые Евгением Лазаревым изменения в регламент парламента
21 декабря 2016 12:54  [747] Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин оценил на "тройку" работу Сергея Белова в качестве сити-менеджера в 2016 году
21 декабря 2016 11:57  [275] Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей
Политика

Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей

21 декабря 2016 11:57  [275] Политика
Администрация Нижнего Новгорода (Фото: НИА Нижний Новгород)

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 декабря 2016 года.

В принятом документе отмечается, что в структурах администраций районов предусмотрены либо подразделения защиты прав потребителей, либо штатные единицы для осуществления данных полномочий, финансируемых за счет местного бюджета.

"Однако осуществление защиты прав потребителей не относится к вопросам местного значения – эти полномочия входят в компетенцию Роспотребнадзора. В этой связи исполнение функций по осуществлению защиты прав потребителей за счет средств местного бюджета неправомочно", - отмечается в решении Думы.

Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph