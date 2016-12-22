Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 декабря 2016 года.



В принятом документе отмечается, что в структурах администраций районов предусмотрены либо подразделения защиты прав потребителей, либо штатные единицы для осуществления данных полномочий, финансируемых за счет местного бюджета.



"Однако осуществление защиты прав потребителей не относится к вопросам местного значения – эти полномочия входят в компетенцию Роспотребнадзора. В этой связи исполнение функций по осуществлению защиты прав потребителей за счет средств местного бюджета неправомочно", - отмечается в решении Думы.



Дума Нижнего Новгорода исключила из полномочий районных администраций защиту прав потребителей. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 21 декабря 2016 года.В принятом документе отмечается, что в структурах администраций районов предусмотрены либо подразделения защиты прав потребителей, либо штатные единицы для осуществления данных полномочий, финансируемых за счет местного бюджета."Однако осуществление защиты прав потребителей не относится к вопросам местного значения – эти полномочия входят в компетенцию Роспотребнадзора. В этой связи исполнение функций по осуществлению защиты прав потребителей за счет средств местного бюджета неправомочно", - отмечается в решении Думы. Напомним также , что в декабре 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня.

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