Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
21 декабря 2016 15:21  [247] Чемпионат и первенство города "Новогодняя лыжня" пройдут в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря
21 декабря 2016 13:29  [178] Первенство города по фигурному катанию пройдет в Дзержинске Нижегородской области 23 и 24 декабря
20 декабря 2016 17:35  [409] Российская фигуристка Ирина Слуцкая провела в Нижнем Новгороде мастер-классы
20 декабря 2016 16:13  [441] Фигуристка Ирина Слуцкая провела в Нижнем Новгороде мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
19 декабря 2016 14:01  [222] БК "НН" победил "Парму" с личным рекордным счетом в матче 18 декабря
18 декабря 2016 14:33  [280] Нижегородская "Чайка" взяла верх над "СКА-Серебряные Львы" в матче 17 декабря
17 декабря 2016 10:37  [307] Нижегородская "Чайка" уступила петербургской команде "СКА-Серебряные Львы" 16 декабря
16 декабря 2016 10:43  [479] Команда администрации Ленинского района Нижнего Новгорода заняла первое место в Кубке ТЦ "Муравей" по футболу
15 декабря 2016 12:27  [478] Ледовый каток в спорткомплексе "Капролактамовец" откроется в Дзержинске Нижегородской области 16 декабря
14 декабря 2016 11:25  [549] Нижегородское правительство планирует начать строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах в 2017 году
Спорт

Первенство города по фигурному катанию пройдет в Дзержинске Нижегородской области 23 и 24 декабря

21 декабря 2016 13:29  [178] Спорт
Первенство города по фигурному катанию пройдет в Дзержинске Нижегородской области 23 и 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Открытое личное первенство "Дзержинский звездопад" пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Ока" (ул. Окская набережная, 5А) при поддержке департамента социальной политики и спорта администрации города.

Соревнования пройдут в одиночном катании среди юношей и девушек в двух группах (А и Б) по нескольким разрядам, в том числе разряду "Новичок" и "Юный фигурист".

Соревнования стартуют в 9:00.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph