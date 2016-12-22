21 декабря 2016 13:29
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Спорт
Первенство города по фигурному катанию пройдет в Дзержинске Нижегородской области 23 и 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Открытое личное первенство "Дзержинский звездопад" пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Ока" (ул. Окская набережная, 5А) при поддержке департамента социальной политики и спорта администрации города.
Соревнования пройдут в одиночном катании среди юношей и девушек в двух группах (А и Б) по нескольким разрядам, в том числе разряду "Новичок" и "Юный фигурист".
Соревнования стартуют в 9:00.
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