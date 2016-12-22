МРСК Центра и Приволжья планирует привлечь кредит на 5 млрд рублей в Газпромбанке Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует привлечь кредит на 5 млрд рублей в АО "Газпромбанк" (Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 20 декабря 2016 года.



Согласно информации, Газпромбанк подал единственную заявку на участие в аукционе. Лимит задолженности возобновляемой кредитной линии был указан в размере 5 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 млрд 0,32 млн рублей, или 12,13% годовых в течение пяти лет. Цель кредита – финансирование производственно-хозяйственной деятельности МРСК, в том числе рефинансирование имеющихся долговых обязательств.



Члены закупочной комиссии рассмотрели заявку и признали ее соответствующей требованиям. Прежде чем подписать контракт, компания планирует провести переговоры по вопросу снижения первоначальной цены заявки (в документации не указана).







СПРАВКА:

Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. С 29 февраля 2008 года представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в Нижнем Новгороде, управляющую девятью региональными филиалами: "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.



Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11,27 млрд рублей и разделяется на 112,698 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Россети" (Москва). ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует привлечь кредит на 5 млрд рублей в АО "Газпромбанк" (Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 20 декабря 2016 года.Согласно информации, Газпромбанк подал единственную заявку на участие в аукционе. Лимит задолженности возобновляемой кредитной линии был указан в размере 5 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 млрд 0,32 млн рублей, или 12,13% годовых в течение пяти лет. Цель кредита – финансирование производственно-хозяйственной деятельности МРСК, в том числе рефинансирование имеющихся долговых обязательств.Члены закупочной комиссии рассмотрели заявку и признали ее соответствующей требованиям. Прежде чем подписать контракт, компания планирует провести переговоры по вопросу снижения первоначальной цены заявки (в документации не указана). Напомним , что прибыль "МРСК Центра и Приволжья" в I полугодии увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года – до 1,362 млрд рублей.СПРАВКА:Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. С 29 февраля 2008 года представляет собой единую операционную компанию с центром ответственности в Нижнем Новгороде, управляющую девятью региональными филиалами: "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям.Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11,27 млрд рублей и разделяется на 112,698 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 50,4% от уставного капитала принадлежит ПАО "Россети" (Москва).

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