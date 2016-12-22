Проект "Короб добрых дел" начнет работу в нижегородском ТРК "Небо" 21 декабря Общество

Ежегодный проект "Короб добрых дел" начнет работу в нижегородском ТРК "Небо" 21 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК "Небо".



"Короб добрых дел" - это социальный проект по сбору подарков для детей, которые вынуждены провести новогодние праздники на лечении в больницах. Ведь именно им особенно важно получить свою порцию теплоты, заботы, почувствовать атмосферу праздника и поверить в то, что чудеса сбываются", - говорится в сообщении.



Любой желающий может оставить подарок в специальном центре сбора подарков - "Коробе добрых дел" - на первом этаже ТРК. Как только в "Коробах" набирается партия подарков, команда волонтеров проекта развозит их по детским лечебным учреждениям.



"Нам очень приятно поддержать такой социально значимый проект, тем более перед такими светлыми праздниками, как Новый год и Рождество. Размещая проект в популярном торговом комплексе, можно привлечь больше людей к участию. В 2015 году мы уже принимали участие в этом проекте. Ведь в "Небе", где есть большое количество детских отделов, можно сразу купить подарок и передать его детям, оказавшимся в непростой ситуации в эти праздничные дни. Приглашаем к участию всех нижегородцев. Сотрудники ТРК также с радостью поддержат этот добрый и нужный проект", - отметила директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.



Подарки можно положить в "Короб добрых дел" с 21 декабря по 8 января. В качестве подарков приветствуются наборы для творчества, игры, спортивный инвентарь и сладости.

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