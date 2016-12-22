Сергей Белов вошел в список глав администраций-аутсайдеров России по итогам 2016 года - анонс газеты "Нижегородский рабочий" Общество

"Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вошел в список глав администраций-аутсайдеров России по итогам 2016 года", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 21 декабря 2016 года.



Об этом свидетельствуют результаты, проведенного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.



Всего в рейтинг вошли главы 88 городов России - руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Рейтинг мэров состоит из трёх групп: градоначальников из первой группы (1 - 25 места) эксперты считают лидерами, из второй (26 - 63 места) - середнячками, из третьей (64 - 88 места) - аутсайдерами. Именно в третий список вошел глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. Подробности в заметке Максима Егорова.



Хоккейный клуб "Торпедо", являющийся спортивной гордостью Нижегородской области, 19 декабря отметил свой 70-летний юбилей. В этот день большой семье "Торпедо", в которую входят не только игроки, тренеры и сотрудники клуба, но и ветераны, и огромная армия болельщиков, преподнесли душевный подарок - фильм о легендарном клубе, который был показан на торжественной встрече ХК во Дворце Культуры ГАЗа. А президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин преподнес сертификат на приобретение комфортабельного автобуса - чтобы команда с комфортом отправлялась на игры и сборы. Подробности с юбилея, а также история знаменитого клуба - в статье Дмитрия Зимина.



В Нижнем Новгороде начала работу первая мусороперегрузочная станция с линией сортировки, строительство которой обошлось инвестору, с которым было заключено концессионное соглашение, более чем в 200 миллионов рублей. Здесь, в Сормове, будут сортировать и вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО). Уже сортируют: с конвейера сходят первые контейнеры, которые погружают на КАМАЗы и вывозят на полигон. Проектная мощность нового предприятия - 120 тысяч тонн утилизированного мусора в год. Помимо экологической, нижегородцам от запуска станции будет и прямая выгода - подробности в статье Максима Егорова.



На Нижегородской ярмарке с 22 по 25 декабря пройдет Рождественская выставка-продажа "У Елки". В эти дни под крышей ярмарочного комплекса соберутся мастера и производители со всей страны. Нижегородцы смогут купить товары по ценам от производителей: модную одежду для всей семьи, текстиль, яркие аксессуары, качественную парфюмерию и косметику, необычные сувениры и, разумеется, всевозможные атрибуты для самого волшебного и долгожданного праздника. О разнообразных мастер-классах, "ручном" зоопарке и других сюрпризах, что будут ждать посетителей Рождественской выставки-продажи, читайте в свежем выпуске газеты "Нижегородский рабочий".

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