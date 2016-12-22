Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами. За квартиры они заплатили 130 млн рублей, что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи. Источник средств для покупки неизвестен. Квартиры незадекларированы. До последнего момента Карнилин везде указывал, что женат, а после нашего запроса начал удалять информацию о семье. Возможно, тут фиктивный развод, но сути это не меняет. Раз купили квартиры и платят налоги в США, значит, есть и банковские счета. А владение ими прямо запрещено для чиновников и их жён", - говорится в сообщении Навального.



Он также пишет, что в Нижнем Новгороде семья Карнилина, включая бывшую жену, совместно владеет одной квартирой.



Руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США. Об этом Навальный написал в своем блоге 21 декабря 2016 года."Семья мэра Нижнего Новгорода прикупила две квартиры в Майами. За квартиры они заплатили 130 млн рублей, что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи. Источник средств для покупки неизвестен. Квартиры незадекларированы. До последнего момента Карнилин везде указывал, что женат, а после нашего запроса начал удалять информацию о семье. Возможно, тут фиктивный развод, но сути это не меняет. Раз купили квартиры и платят налоги в США, значит, есть и банковские счета. А владение ими прямо запрещено для чиновников и их жён", - говорится в сообщении Навального.Он также пишет, что в Нижнем Новгороде семья Карнилина, включая бывшую жену, совместно владеет одной квартирой. Напомним , Карнилин задекларировал доход на 4,75 млн рублей за 2015 год. Согласно его декларации, в собственности главы города (избран в октябре 2015 года) находятся два земельных участка (916 и 1977 кв.м.), дачный дом (120,7 кв.м.), ¼ доли квартиры общей площадью 287,5 кв.м. в России, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

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