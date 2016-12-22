Чемпионат и первенство города "Новогодняя лыжня" пройдут в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря Спорт

Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам свободным стилем "Новогодняя лыжня" пройдут в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Согласно информации, соревнования пройдут в микрорайоне Западный-1. Их организатором выступает департамент социальной политики и спорта администрации города, федерация лыжных гонок города Дзержинска и МБУ ДО "ДЮСШ "Магнитная стрелка".



Участниками соревнований станут лыжники общеобразовательных и спортивных школ, спортивных клубов на дистанциях 1 км, 2 км, 3 км, 6 км и 10 км. Спортсмены будут соревноваться в семи возрастных группах.



Начало стартов в 11:00.

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