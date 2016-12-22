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Культура и отдых

Облправительство включило в адресную инвестпрограмму мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде

21 декабря 2016 15:38  [338] Культура и отдых
Театр Вера в стадии реконструкции (Фото: НИА Нижний Новгород)

Театр Вера в стадии реконструкции

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Облправительство включило в адресную инвестиционную программу на 2016-2018 годы мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно информации, соответствующее постановление губернатор подписал 14 декабря 2016 года. Общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей, в том числе 235 млн рублей должны составить средства областного бюджета, 17 млн рублей – средства местного бюджета.

Напомним, 1 декабря 2016 года сообщалось, что облправительство и администрация Нижнего Новгорода договорились о долях софинансирования реконструкции театра "Вера". Cогласно договоренности с правительством, городская администрация выделит 6% от необходимых средств, правительство – 94%, которые город ожидает получить в январе-феврале 2017 года. Сообщалось, что стоимость самой реконструкции составит ориентировочно 150 млн рублей, кроме того 91 млн рублей планируется направить на покупку сценического оборудования и 10 млн рублей – на подключение к коммуникациям.

Ранее сообщалось, что реконструкцию театра планируется разделить на два этапа: в 2017 году отреставрировать фасад, в 2018 году - осуществить внутреннюю отделку. Позднее в администрации сообщили, что театр будет вновь открыт после реконструкции в 2019 году.

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