Облправительство включило в адресную инвестпрограмму мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Театр Вера в стадии реконструкции Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Облправительство включило в адресную инвестиционную программу на 2016-2018 годы мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства Нижегородской области.



Согласно информации, соответствующее постановление губернатор подписал 14 декабря 2016 года. Общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей, в том числе 235 млн рублей должны составить средства областного бюджета, 17 млн рублей – средства местного бюджета.







Ранее сообщалось, что реконструкцию театра Облправительство включило в адресную инвестиционную программу на 2016-2018 годы мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте правительства Нижегородской области.Согласно информации, соответствующее постановление губернатор подписал 14 декабря 2016 года. Общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей, в том числе 235 млн рублей должны составить средства областного бюджета, 17 млн рублей – средства местного бюджета. Напомним , 1 декабря 2016 года сообщалось, что облправительство и администрация Нижнего Новгорода договорились о долях софинансирования реконструкции театра "Вера". Cогласно договоренности с правительством, городская администрация выделит 6% от необходимых средств, правительство – 94%, которые город ожидает получить в январе-феврале 2017 года. Сообщалось, что стоимость самой реконструкции составит ориентировочно 150 млн рублей, кроме того 91 млн рублей планируется направить на покупку сценического оборудования и 10 млн рублей – на подключение к коммуникациям.Ранее сообщалось, что реконструкцию театра планируется разделить на два этапа: в 2017 году отреставрировать фасад, в 2018 году - осуществить внутреннюю отделку. Позднее в администрации сообщили , что театр будет вновь открыт после реконструкции в 2019 году.

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