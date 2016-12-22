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Культура и отдых

Показ новогоднего шоу "Чебурашка приглашает друзей" начнется в Нижегородском театре оперы и балета 24 декабря

21 декабря 2016 16:42  [276] Культура и отдых
Показ новогоднего шоу "Чебурашка приглашает друзей" начнется в Нижегородском театре оперы и балета 24 декабря 2016 года. Об этом сообщают организаторы гастролей.

"В свое время Эдуард Успенский написал книги про крокодила Гену и Чебурашку, а теперь готов поведать юным и взрослым зрителям самую главную тайну своего неунывающего персонажа - Чебурашки, которая волнует всех его поклонников вот уже 50 лет: кто такой Чебурашка и откуда он, где родился, где его семья и почему он решился отправиться домой? Как вообще Чебурашка оказался в коробке с апельсинами? Ответ на все эти вопросы можно будет получить на новогоднем представлении", - говорится в аннотации к шоу.

Кроме того, юных зрителей и их родителей ждут летающие сюрпризы, оригинальное лазерное мультшоу, трюки и зрелищные спецэффекты, виртуальная 3D-анимация на большом экране, масштабные интерактивные игры со зрителями, красочные декорации и яркие костюмы.

Спектакли состоятся 24-25 декабря и 2-6 января.

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