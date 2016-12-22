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Происшествия

Нижегородская прокуратура выявила более 150 нарушений в организации перевозки групп детей после трагедии в ХМАО

22 декабря 2016 09:23  [280] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская прокуратура выявила более 150 нарушений в организации перевозки групп детей после трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе.

Напомним, по данным СК РФ, около 16:00 4 декабря 2016 года команда по спортивной гимнастике спортшколы "Сибиряк" из Нефтеюганска, возвращаясь с первенства региона с серебряными наградами, на 926-м км трассы Ханты-Мансийск – Тюмень попала в ДТП. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. 12 человек погибли, из них десять - дети. По предварительным данным, ДТП произошло при следующих обстоятельствах: навстречу автобусу в своем ряду друг за другом двигались два грузовых тягача. Первый встречный грузовик "зацепился" по касательной с автобусом, который развернуло от удара и вынесло навстречу второму большегрузу. Следователи полагают, что аварию спровоцировало обоюдное грубое нарушение правил дорожного движения водителями автобуса и первого грузовика.

Как сообщила прокуратура Нижегородской области 22 декабря 2016 года, надзорным ведомством обобщены результаты проверки исполнения в регионе законодательства в сфере организации перевозки детей. Проверка была инициирована в связи произошедшей аварией в ХМАО.

Основные выявленные нарушения: отсутствие предрейсовых медицинских осмотров и достаточного стажа у водителей; наличие технических неисправностей транспортных средств, при которых перевозка детей запрещена; неуведомление подразделений Госавтоинспекции о перевозке.

Так, 7 декабря 2016 года прокуратура объявила предостережение должностному лицу спортивной команды в Советском районе Нижнего Новгорода, вследствие чего не допущена организованная перевозка детей в ночное время. Прокуратура напоминает, что перевозить группы детей ночью запрещено действующим законодательством. В результате принятых мер команда поехала на соревнования железнодорожным транспортом.

В Сергачском районе выявлено отсутствие необходимого водительского стажа у водителя одной из школ, в связи с чем главе администрации района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Всего по результатам проверки прокуратурой внесено более 60 представлений в территориальные подразделения ГИБДД, в Приволжское управление Ространснадзора направлено более 50 материалов проверки для возбуждения административных дел, предостережено около 20 должностных лиц.

Напомним также, что в мае 2015 года в Нижегородской области автобус Mercedes в котором из Казани в Санкт-Петербург на соревнования ехали 20 человек, включая 12 детей, столкнулся с грузовиком MAN, который следовал во встречном направлении. В результате погибла девочка 2003 года рождения, председатель Федерации карате Татарстана Искандер Шагин и один из водителей Андрей Платонов. В июне того же года Правительство РФ ужесточило правила перевозки групп детей автобусами.

Также напомним, что в октябре 2015 года собственница разбившегося автобуса с юными каратистами была приговорена к четырем годам колонии.

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