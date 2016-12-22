Один человек погиб и двое получили ранения в тройном ДТП в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 09:20 на 9-м км автодороги в обход Нижнего Новгорода водитель "МАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сразу с тремя автомобилями - Kia, Nissan и "ВАЗ 21213".В результате ДТП в автомобиле "ВАЗ" один человек погиб, двое получили серьезные травмы, оба госпитализированы.