Один человек погиб и двое получили ранения в тройном ДТП в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря

Один человек погиб и двое получили ранения в ДТП в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 09:20 на 9-м км автодороги в обход Нижнего Новгорода водитель "МАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение сразу с тремя автомобилями - Kia, Nissan и "ВАЗ 21213".
В результате ДТП в автомобиле "ВАЗ" один человек погиб, двое получили серьезные травмы, оба госпитализированы.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+