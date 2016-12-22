Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
22 декабря 2016 17:38  [64] Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря
22 декабря 2016 15:11  [108] Суд рассматривает дело в отношении пытавшегося поджечь для сбора металлолома жилые дома нижегородца
22 декабря 2016 13:15  [171] Молодой мужчина в Нижегородской области приговорен к 15 годам за сексуальное насилие на мальчиком
22 декабря 2016 11:55  [253] Обвиняемая в совершении 56 краж на сумму 3 млн рублей группа лиц предстанет перед судом в Нижегородской области
22 декабря 2016 11:01  [233] Подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейского
22 декабря 2016 10:30  [192] Нетрезвый водитель совершил наезд на мужчину с ребенком в Павловском районе Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2016 10:15  [146] Женщина погибла из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 22 декабря
22 декабря 2016 09:39  [279] Один человек погиб и двое получили ранения в тройном ДТП в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2016 09:23  [280] Нижегородская прокуратура выявила более 150 нарушений в организации перевозки групп детей после трагедии в ХМАО
21 декабря 2016 17:14  [420] СУ СК проверяет информацию об избиении школьницы одноклассником в Богородске Нижегородской области
Происшествия

Женщина погибла из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 22 декабря

22 декабря 2016 10:15  [146] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 22 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, пожар произошел в жилом доме в д. Слотино Княгининского района. Сообщение о нем поступило в 09:23. В результате сгорел дом на площади 15 кв.м. На месте пожара обнаружено тело погибшей хозяйки дома - женщины 1971 года рождения. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации масляного электрокамина стало причиной пожара в одной из квартир на ул. Спортивной в р.п. Бутурлино. Сообщение о возгорании поступило в 13:37, обгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м. Мужчина 1973 года рождения с ожогом ноги был направлен в местную центральную районную больницу. По словам соседей, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Пожары
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph