Женщина погибла из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 22 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла из-за неосторожности при курении в Нижегородской области 22 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, пожар произошел в жилом доме в д. Слотино Княгининского района. Сообщение о нем поступило в 09:23. В результате сгорел дом на площади 15 кв.м. На месте пожара обнаружено тело погибшей хозяйки дома - женщины 1971 года рождения. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении.Кроме того, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации масляного электрокамина стало причиной пожара в одной из квартир на ул. Спортивной в р.п. Бутурлино. Сообщение о возгорании поступило в 13:37, обгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м. Мужчина 1973 года рождения с ожогом ноги был направлен в местную центральную районную больницу. По словам соседей, мужчина находился в нетрезвом состоянии.