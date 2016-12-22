Нетрезвый водитель совершил наезд на мужчину с ребенком в Павловском районе Нижегородской области 21 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нетрезвый водитель совершил наезд на мужчину с ребенком в Павловском районе Нижегородской области 21 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 21:30 в п. Тумботино водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Москвич-412", наехал на двух пешеходов, переходящих проезжую часть, вне зоны видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пострадали пешеходы - мужчина 1974 года рождения и мальчик 2013 года рождения. Им обоим медицинская помощь была оказана на месте.