Подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейского Происшествия

Подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону 22 декабря 2016 года.Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).По версии следствия, днем 14 декабря находящийся в состоянии наркотического опьянения юноша был доставлен в пункт полиции, расположенный на ул. Переходникова Автозаводского района, с целью привлечения его к административной ответственности. Однако подозреваемый не подчинился законным требованиям инспектора отдела по делам несовершеннолетних и ударил женщину-полицейского рукой по лицу, от чего та упала.Подросток обучается в школе, состоит на профилактических учетах в органах полиции, ранее судим.