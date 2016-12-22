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Происшествия

Подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейского

22 декабря 2016 11:01  [230] Происшествия

Подросток в Нижнем Новгороде подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону 22 декабря 2016 года.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, днем 14 декабря находящийся в состоянии наркотического опьянения юноша был доставлен в пункт полиции, расположенный на ул. Переходникова Автозаводского района, с целью привлечения его к административной ответственности. Однако подозреваемый не подчинился законным требованиям инспектора отдела по делам несовершеннолетних и ударил женщину-полицейского рукой по лицу, от чего та упала.

Подросток обучается в школе, состоит на профилактических учетах в органах полиции, ранее судим.

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