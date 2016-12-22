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Общество

Прокуратура в Нижнем Новгороде пресекла распространение в пропагандирующей уклонение от службы в армии информации в Интернете

22 декабря 2016 11:20  [147] Общество

Прокуратура в Нижнем Новгороде пресекла распространение в пропагандирующей уклонение от службы в армии информации в Интернете. Об этом сообщает прокуратура региона 22 декабря 2016 года.

Согласно информации, по поручению прокуратуры региона прокуроры Советского и Нижегородского районов города провели проверку соблюдения действующего законодательства о воинской обязанности и военной службе.

"Установлено, что в сети Интернет имеется пять идентичных друг другу сайтов с информацией о способах уклонения от призыва на военную службу и предложениями их реализации. В частности, на сайтах содержались сведения о компании, которая за денежное вознаграждение предлагала помощь в освобождении граждан от призыва на военную службу или получении ими отсрочки. Кроме того, размещались агитационные плакаты и карикатуры, целью которых было формирование у призывников негативного отношения к членам призывных комиссий, представителям военных комиссариатов и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Прокуроры указанных выше районов направили в суды исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратур суды удовлетворили в полном объеме.

Решение Советского районного суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, а решение Нижегородского районного суда будет направлено в Роскомнадзор после вступления его в законную силу.

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