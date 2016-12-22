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Бизнес

Ростелеком проводит в ПФО новогоднюю акцию для владельцев домашних телефонов

22 декабря 2016 11:47  [132] Бизнес

Ростелеком проводит в ПФО новогоднюю акцию для владельцев домашних телефонов. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании.

"Ростелеком предлагает абонентам услуги "Домашний телефон" в Поволжье для в новогодние праздники сэкономить на телефонных звонках по межгороду, подключив специальные тарифы и опции. Оптимизировать расходы на междугородную связь помогут тариф "Безлимитная Россия" и семейство опций "Твоя страна". С ними стоимость звонков с домашнего телефона внутри своего региона и по стране будет минимальной либо равной нулю", - говорится в сообщении.

"Мы предлагаем нашим абонентам открыть марафон поздравлений уже сейчас и стать чемпионами по разговорам на "длительных дистанциях". Звоните хоть в Калининград, хоть на Камчатку. С опциями Ростелекома стоимость звонков теперь не зависит от расстояния. Настало время выбрать подходящий для себя тариф или опцию с пакетом минут или полный безлимит и порадовать друзей, родственников и близких людей по всей стране в канун всеми любимого праздника новогодними поздравлениями", - сказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин.

СПРАВКА:
Тариф "Безлимитная Россия" заинтересует тех, кто регулярно пользуется междугородной связью. Полный безлимит позволяет звонить на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов.

Опция "Твоя страна" позволяет осуществлять длительные разговоры с абонентами из других регионов по всей России. В пакет включены неограниченный объем местных соединений, 100 минут в сутки для звонков на городские номера в пределах домашнего региона и столько же - на стационарные телефонные номера в другие регионы России, а также 1 000 минут в месяц для звонков с домашнего телефона на мобильные номера по стране.

Для редких и коротких разговоров оптимальными станут опции с наименьшим количеством минут и по более низкой стоимости "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500".

Тариф "Безлимитная Россия" и опции "Твоя страна" стали самыми популярными среди пользователей домашней телефонной связи в Поволжье в 2016 году. Преимуществами новых предложений компании уже воспользовались свыше 40 тысяч абонентов. Наиболее популярными междугородными направлениями являются Москва и Московская область. В пределах ПФО жители чаще всего звонят в Республику Татарстан и Самарскую область, за его пределами - в Санкт-Петербург, в Свердловскую и Челябинскую области, Республику Башкортостан.

Предложения действуют как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется домашней телефонией от "Ростелекома".

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