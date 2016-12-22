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Происшествия

Обвиняемая в совершении 56 краж на сумму 3 млн рублей группа лиц предстанет перед судом в Нижегородской области

22 декабря 2016 11:55  [253] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемая в совершении 56 краж на сумму 3 млн рублей группа лиц предстанет перед судом в Нижегородской области. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 22 декабря 2016 года.

Согласно информации, в Дальнеконстантиновском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении четырех человек, которые обвиняются по ст. 158 ч.3, 158 ч. 2 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в помещение либо иное хранилище, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что обвиняемые совершили 56 преступлений, начиная с января 2014 года, на территории Кстовского, Балахнинского, Богородского и Дальнеконстантиновского районов, Борского и Чкаловского г.о, Приокского района Нижнего Новгорода. Общий ущерб составил около 3 млн рублей.

Один из обвиняемых арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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