Альфа-Банк и S7 Airlines впервые в России провели сделку с использованием блокчейн Бизнес

Альфа-Банк совместно с S7 Airlines первым в России провёл сделку-аккредитив через блокчейн. Об этом сообщает пресс-служба банка 22 декабря 2016 года.Согласно информации, банк в течение полугода работает над рядом проектов с использованием технологии блокчейн и входит в состав рабочей группы, созданной при ЦБ. В октябре 2016 года Альфа-Банк совместно с ЦБ объявил о запуске платформы "Мастерчейн". На Финополисе-2016 банк представил приложение "Поток" с блокчейн-идентификацией клиентов (KYC).Компания S7 стала первым партнёром по внедрению технологий блокчейн в крупном корпоративном бизнесе. По договору ПАО "Авиакомпания Сибирь" с одним из контрагентов были проведены расчёты с использованием покрытого аккредитива.По вопросу применения технологии блокчейн Альфа-Банк консультировал эксперт по блокчейн, основатель компании Block Notary Игорь Баринов. Специалисты компании Deloitte & Touche CIS осуществляли юридическое сопровождение проекта на стороне S7."Альфа-Банк предоставил участникам сделки дополнительные возможности в своей системе электронного взаимодействия "Альфа-Бизнес Онлайн": заказчик работ мог подать заявление на открытие аккредитива, а исполнитель – предоставить банку документы об исполнении работ и оказании услуг. Денежные средства списывались со счёта заказчика на специальный счёт покрытия в момент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления документов – поступили на счёт исполнителя", - говоритс в сообщении.Основные этапы сделки – открытие и исполнение аккредитива – оформлены также в виде транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат криптографического преобразования) следующих данных: ИНН заказчика и исполнителя, вид работ, сумма аккредитива, дата открытия и закрытия сделки. Обладая этой информацией, любой участник бизнес-процесса может самостоятельно проверить статус аккредитива.Особенностью сделки является использование сразу двух смарт-контрактов: одного - только для открытия аккредитива, а второго – для закрытия. Наличие двух взаимодействующих друг с другом смарт-контрактов призвано снизить вероятность возникновения ошибок в коде, защитив тем самым интересы участников сделки и увеличив её прозрачность."Технология блокчейн позволяет решить два очень важных вопроса: вопрос доверия и вопрос скорости. Оба эти аспекта крайне важны для сферы торгового финансирования, поэтому мы верим в то, что блокчейн существенно изменит наши продукты в будущем", - подчеркнула управляющий директор по торговому финансированию Альфа-банка Дина Меркулова.В свою очередь директор Центра инноваций электронного бизнеса Альфа-Банка Надежда Авданина отметила: "Используя блокчейн, банк строит платформу, позволяющую проводить максимально прозрачные сделки между клиентами. Технология обеспечивает защиту от неисполнения условий участниками процесса. Блокчейн является идеальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников, а также если в сделке новые участники, которые пока не доверяют друг другу. В будущем, чем больше участников рынка (банки, крупные контрагенты, физические лица) будут совершать операции через платформу гарантированных сделок на блокчейн, тем прозрачнее, быстрее и дешевле станет финансовое взаимодействие".По словам заместителя генерального директора S7 Group Дмитрия Куделькина, S7 Airlines традиционно использует самые современные решения и технологии не только в области развития услуг для пассажиров, но и в сфере развития бизнеса. "Совершение этой сделки позволило нам протестировать работоспособность смарт-контрактов и понять, насколько эта технология позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность документооборота. Мы планируем продолжить сотрудничество с Альфа-банком для дальнейшего изучения возможностей смарт-контрактов", - резюмировал он.