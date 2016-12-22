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Общество

Росприроднадзор выявил шестикратное превышение нормативов выбросов в атмосферу аммиака на Дзержинском мясокомбинате

22 декабря 2016 12:34  [161] Общество

Департамент Росприроднадзора по ПФО выявил на ОАО "Дзержинский мясокомбинат" (Нижегородская область, обладатель товарного знака "Дэмка") превышение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу по аммиаку в шесть раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 22 декабря 2016 года.

Нарушение выявлено в ходе плановой комплексной проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в отношении мясокомбината.

В рамках проверки специалисты ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" ("ЦЛАТИ по ПФО") взяли пробы загрязняющих веществ в атмосферу на Дзержинском мясокомбинате. Результаты анализов показали шестикратное превышение нормативов ПДВ по аммиаку в блоке очистных сооружений.

В Росприроднадзоре отметили, что несоблюдение условий разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ является нарушением ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Кроме того, в ходе проверки выявлен ряд других нарушений природоохранного законодательства.

В частности, на предприятии не утверждены нормативы образования ряда отходов и лимиты на их размещение. Кроме того, с 15 июля 2015 года по 15 июля 2016 года у предприятия превышен годовой норматив образования отходов.

Помимо этого в ходе проверки специалисты департамента Росприроднадзора выявили у предприятия задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в части размещения отходов за первые три квартала 2016 года.

По результатам проверки ОАО "Дзержинский мясокомбинат" выданы предписания об устранении нарушений.

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