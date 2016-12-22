Молодой мужчина в Нижегородской области приговорен к 15 годам за сексуальное насилие на мальчиком Происшествия

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Суд



Затащив 12-летнего ребенка в кусты, он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Однако мальчик смог убежать от мужчины.



Второй ребенок в это время успел обратиться за помощью к взрослым, которые вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские задержали мужчину, его заключили под стражу, вину по предъявленному обвинению он признал полностью.



Суд признал 32-летнего осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Молодой мужчина в Нижегородской области приговорен к 15 годам за сексуальное насилие на мальчиком. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 22 декабря 2016 года.Суд установил , что вечером 11 июня 2016 года в лесополосе, расположенной около ул. Ленинского Комсомола в г.о. Дзержинск, 32-летний осужденный, погнавшись за двумя малолетними мальчиками и догнал одного из них.Затащив 12-летнего ребенка в кусты, он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Однако мальчик смог убежать от мужчины.Второй ребенок в это время успел обратиться за помощью к взрослым, которые вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские задержали мужчину, его заключили под стражу, вину по предъявленному обвинению он признал полностью.Суд признал 32-летнего осужденного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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