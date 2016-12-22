Житель нижегородского села обжалует в суде результаты шахматного турнира Общество

Житель нижегородского села обжалует в суде результаты шахматного турнира. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 22 декабря 2016 года.В Вачский районный суд обратился житель села Филинское, который в своем заявлении указал на то, что в его селе в августе 2016 года проходил шахматный турнир, а главным судьей турнира выступал глава сельского совета.Заявитель участвовал в турнире, но до финала не дошел. После объявления победителей он выяснил, что главный судья не проводил жеребьевку участников, а сам назначал соперников по игре на свое усмотрение. Истец назвал это мошенничеством. Встретившись с главой сельского совета через несколько дней, заявитель предложил провести в ближайшие выходные еще один шахматный турнир, однако получил отказ.Поэтому он обратился в суд с административным иском о признании результатов турнира недействительными, а также с обжалованием действий главного судьи турнира.