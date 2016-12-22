Организаторы продлили срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" – Приволжье до 30 декабря Общество





Согласно информации, такое решение обусловлено многочисленными обращениями участников.



На данный момент в исполнительную дирекцию премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.



Напомним, для участия в премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессионального сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях: корпоративные коммуникации; маркетинговые коммуникации; социальные коммуникации; благотворительность; продвижение государственных, общественных и социальных программ; развитие и продвижение территорий; digital коммуникации; продвижение идей спортивного и здорового образа жизни и продвижение культуры и исторического наследия.



Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта. Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года.







СПРАВКА:

Премия "Серебряный Лучник" - Приволжье учреждена в 2011 году. Одной из главных целей премии является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве. Организаторы продлили срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" – Приволжье до 30 декабря включительно. Об этом сообщает исполнительная дирекция региональной премии.Согласно информации, такое решение обусловлено многочисленными обращениями участников.На данный момент в исполнительную дирекцию премии поступило более 70 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Наиболее активной оказалась Нижегородская область.Напомним, для участия в премии приглашаются руководители, а также сотрудники pr-департаментов компаний, pr-агентств, пресс-секретари и другие представители профессионального сообщества. В 2017 году в рамках регионального конкурса будет проводиться оценка проектов в девяти номинациях: корпоративные коммуникации; маркетинговые коммуникации; социальные коммуникации; благотворительность; продвижение государственных, общественных и социальных программ; развитие и продвижение территорий; digital коммуникации; продвижение идей спортивного и здорового образа жизни и продвижение культуры и исторического наследия.Жюри, в состав которого войдут видные деятели pr-сообщества, оценит работы по оригинальности замысла, сложности поставленных перед проектом задач, эффективности реализованного проекта. Церемония награждения победителей состоится 27 января 2017 года. Как сообщалось ранее , жюри премии возглавил Петр Лидов.СПРАВКА:Премия "Серебряный Лучник" - Приволжье учреждена в 2011 году. Одной из главных целей премии является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист премии "Серебряный Лучник", чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2017 года в Москве.

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