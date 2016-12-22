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Общество

Карантин по ОРВИ введен в семи школах пяти районов Нижегородской области по данным на 21 декабря

22 декабря 2016 14:47  [213] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по ОРВИ введен в семи школах пяти районов Нижегородской области по данным на 21 декабря 2016 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, в целях недопущения распространения респираторными инфекциями в образовательных учреждениях полностью приостановлен учебный процесс в семи школах Выксунского г.о, Кстовского, Краснооктябрьского, Городецкого, Сеченовского районов области, частично приостановлен учебный процесс в 64-х классах 18-ти школ Городецкого, Пильнинского, Арзамасского, Ардатовского районов, Выксунского, Борского г.о, Дзержинска, а также Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского районов Нижнего Новгорода. Также частично приостановлен воспитательный процесс в 11-ти группах семи детсадов Гагинского района области, Ленинского, Сормовского, Приокского районов города.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) по сравнению с предыдущей неделей возросла на 5,7%. За медицинской помощью обратилось 22766 человек (показатель заболеваемости 71,57 на 10 тысяч населения), в том числе в Нижнем Новгороде – 13053 человек (показатель заболеваемости 103,07 на 10 тысяч населения города).

"По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов от больных выделены вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусная инфекция, аденовирусная инфекция, бокавирусня инфекция, РС-инфекция, риновирусная инфекция, бокавирусная инфекция, микоплазма пневмонии)", - говорится в сообщении.

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