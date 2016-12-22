Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов сменил половину руководителей подразделений администрации за год работы Политика

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+