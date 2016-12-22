Суд рассматривает дело в отношении пытавшегося поджечь для сбора металлолома жилые дома нижегородца Происшествия

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Суд рассматривает дело в отношении пытавшегося поджечь для сбора металлолома жилые дома нижегородца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 22 декабря 2016 года.Следователи полагают, что житель р.п. Вача пытался сделать это два раза у себя в поселке в мае и августе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В первом случае обвиняемый ночью шел по улице, и у него возник умысел поджечь один из домов, чтобы потом собрать с места пожарища лом металлов. При помощи зажигалки он поджег кусок материи и подложил его под наличник окна, после чего ушел с места преступления. Огонь не возник потому, что возгорание увидела из окна своего дома одна из местных жительниц.Второй раз он пытался поджечь дом, который находился на той же улице, что и первый. Во втором случае обвиняемый, по мнению следователей, запланировал поджег заранее тоже ради металлолома. Однако в этот раз он после пожара он хотел забрать листы железа с крыши. Для реализации задуманного мужчина взял из дома книгу, вырвал из нее несколько листов, подложил их под обшивку фасада, поджег их и скрылся. Однако огонь вновь не разгорелся, потому что возгорание увидел проезжающий мимо местный житель.