Нижегородское УФАС выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям ПФО в рамках проверок исполнения гособоронзаказа Общество

Фото: СК РФ (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Управление федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области (УФАС) выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям Приволжского федерального округа в рамках проверок исполнения гособоронзаказа. Об этом заместитель руководителя ведомства Надежда Башева сообщила на пресс-конференции 22 декабря 2016 года.



По ее словам, в этом году УФАС провело 13 проверок предприятий округа в рамках контроля расходования средств по гособоронзаказу, в 2015 году таких проверок было пять. В Нижегородской области было проверено шесть предприятий, однако каких именно, представители антимонопольного ведомства сообщить не пожелали. К административной ответственности было привлечено 316 должностных и десять юридических лиц. "В 2015 году штрафов было наложено на 1 млн 65 тысяч рублей, в 2016 году – уже на 8,6 млн рублей. Средний размер штрафа на должностное лицо – 30 тысяч рублей, на юридические лица – от 50 до 300 тысяч", - отметила Башева.



По ее словам, рост штрафов может быть связан с тем, что с изменением законодательства ответственности за срыв сроков подлежат поставщики всех уровней. Ранее же предприятия могли и не знать, что участвуют в поставках по гособоронзаказу.



"Мы продолжаем чувствовать влияние того фактора, что раньше в Нижегородской области эта деятельность не была организована, но в результате того, что мы начинали с чистого листа, мы смогли применить те подходы, которые ранее применяли в других сферах. Нам удалось сдвинуть с мертвой точки ту проблему, что поставщики третьего, четвертого, пятого уровня, которые поставляют продукцию двойного назначения, могли позволить себе отказываться от контрактных обязательств", - заключил в свою очередь руководитель УФАС Михаил Теодорович.



Управление федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области (УФАС) выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям Приволжского федерального округа в рамках проверок исполнения гособоронзаказа. Об этом заместитель руководителя ведомства Надежда Башева сообщила на пресс-конференции 22 декабря 2016 года.По ее словам, в этом году УФАС провело 13 проверок предприятий округа в рамках контроля расходования средств по гособоронзаказу, в 2015 году таких проверок было пять. В Нижегородской области было проверено шесть предприятий, однако каких именно, представители антимонопольного ведомства сообщить не пожелали. К административной ответственности было привлечено 316 должностных и десять юридических лиц. "В 2015 году штрафов было наложено на 1 млн 65 тысяч рублей, в 2016 году – уже на 8,6 млн рублей. Средний размер штрафа на должностное лицо – 30 тысяч рублей, на юридические лица – от 50 до 300 тысяч", - отметила Башева.По ее словам, рост штрафов может быть связан с тем, что с изменением законодательства ответственности за срыв сроков подлежат поставщики всех уровней. Ранее же предприятия могли и не знать, что участвуют в поставках по гособоронзаказу."Мы продолжаем чувствовать влияние того фактора, что раньше в Нижегородской области эта деятельность не была организована, но в результате того, что мы начинали с чистого листа, мы смогли применить те подходы, которые ранее применяли в других сферах. Нам удалось сдвинуть с мертвой точки ту проблему, что поставщики третьего, четвертого, пятого уровня, которые поставляют продукцию двойного назначения, могли позволить себе отказываться от контрактных обязательств", - заключил в свою очередь руководитель УФАС Михаил Теодорович. Как сообщалось ранее , более 600 тысяч рублей штрафов наложило УФАС на нижегородские оборонные предприятия за вторую половину 2015 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+