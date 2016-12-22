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Общество

Нижегородское УФАС выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям ПФО в рамках проверок исполнения гособоронзаказа

22 декабря 2016 15:26  [102] Общество
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Управление федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области (УФАС) выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям Приволжского федерального округа в рамках проверок исполнения гособоронзаказа. Об этом заместитель руководителя ведомства Надежда Башева сообщила на пресс-конференции 22 декабря 2016 года.

По ее словам, в этом году УФАС провело 13 проверок предприятий округа в рамках контроля расходования средств по гособоронзаказу, в 2015 году таких проверок было пять. В Нижегородской области было проверено шесть предприятий, однако каких именно, представители антимонопольного ведомства сообщить не пожелали. К административной ответственности было привлечено 316 должностных и десять юридических лиц. "В 2015 году штрафов было наложено на 1 млн 65 тысяч рублей, в 2016 году – уже на 8,6 млн рублей. Средний размер штрафа на должностное лицо – 30 тысяч рублей, на юридические лица – от 50 до 300 тысяч", - отметила Башева.

По ее словам, рост штрафов может быть связан с тем, что с изменением законодательства ответственности за срыв сроков подлежат поставщики всех уровней. Ранее же предприятия могли и не знать, что участвуют в поставках по гособоронзаказу.

"Мы продолжаем чувствовать влияние того фактора, что раньше в Нижегородской области эта деятельность не была организована, но в результате того, что мы начинали с чистого листа, мы смогли применить те подходы, которые ранее применяли в других сферах. Нам удалось сдвинуть с мертвой точки ту проблему, что поставщики третьего, четвертого, пятого уровня, которые поставляют продукцию двойного назначения, могли позволить себе отказываться от контрактных обязательств", - заключил в свою очередь руководитель УФАС Михаил Теодорович.

Как сообщалось ранее, более 600 тысяч рублей штрафов наложило УФАС на нижегородские оборонные предприятия за вторую половину 2015 года.

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