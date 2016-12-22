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Политика

Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году

22 декабря 2016 16:24  [104] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году. Об этом сообщила секретарь местного отделения Елизавета Солонченко на отчетно-выборной конференции 22 декабря 2016 года.

По ее словам, в нижегородском отделении насчитывается 15,95 тысяч человек. Всего в Нижнем Новгороде 525 первичных отделений. В 2012-2016 в правящую партию в столице Приволжья вступили 1,5 тысяч человек, из них в 2016 году – 998.

Напомним также, что на сегодняшнем заседании местное отделение "Единой России" планирует избрать секретаря отделения.

Также напомним, что в 350 из 1750 первичных отделений Нижегородской области сменились секретари, почти 200 "первичек" возглавили главы и депутаты представительных органов муниципальных образований.

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