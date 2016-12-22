Нижегородская прокуратура потребовала у РСТ объяснений планируемого повышения сбытовой надбавки на электроэнергию Экономика

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В ведомстве напомнили, что в июле 2016 года Верховный суд РФ



Кроме того, в акте от 11 ноября 2016 года, по результатам проведенной Федеральной антимонопольной службой России проверки деятельности РСТ, сделан вывод о том, что действия органа регулирования привели к ущемлению прав конечных потребителей и нарушению законодательства, и что Региональной службе по тарифам необходимо принять меры по устранению выявленных признаков нарушений и их последствий при осуществлении регулирования на 2017 и последующие годы.



"В ходе изучения проектов документов, подготовленных РСТ, обосновывающих установление ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" сбытовой надбавки на 2017 год, выявлены признаки включения затрат, аналогичных затратам, признанных Верховным судом экономически необоснованными, а также затрат, в обосновании которых имелись претензии у ФАС России. Так, предусмотрено не снижение размера сбытовой надбавки, в связи с исключением необоснованных затрат, а, в том числе, рост по отдельным категориям (для тарифной группы "население" и приравненных к нему потребителей во II полугодии 2017 года предусмотрено увеличение сбытовой надбавки на 3,4%)", - отмечается в сообщении.



В связи с этим члены правления РСТ вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по указанным обстоятельствам. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.



Напомним также, что ранее, комментируя решение Верховного суда, в РСТ сообщали, что при вступлении решения в силу "для рядовых граждан тариф Нижегородская прокуратура потребовала у Региональной службы по тарифам (РСТ) объяснений планируемого повышения сбытовой надбавки на электроэнергию. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 22 декабря 2016 года.В ведомстве напомнили, что в июле 2016 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию прокуратуры о признании недействующим решения РСТ о сбытовой надбавке на электроэнергию на 2015 год в связи с включением в состав необходимой валовой выручки экономически необоснованных затрат, а также отсутствия экономического обоснования по отдельным статьям затрат.Кроме того, в акте от 11 ноября 2016 года, по результатам проведенной Федеральной антимонопольной службой России проверки деятельности РСТ, сделан вывод о том, что действия органа регулирования привели к ущемлению прав конечных потребителей и нарушению законодательства, и что Региональной службе по тарифам необходимо принять меры по устранению выявленных признаков нарушений и их последствий при осуществлении регулирования на 2017 и последующие годы."В ходе изучения проектов документов, подготовленных РСТ, обосновывающих установление ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" сбытовой надбавки на 2017 год, выявлены признаки включения затрат, аналогичных затратам, признанных Верховным судом экономически необоснованными, а также затрат, в обосновании которых имелись претензии у ФАС России. Так, предусмотрено не снижение размера сбытовой надбавки, в связи с исключением необоснованных затрат, а, в том числе, рост по отдельным категориям (для тарифной группы "население" и приравненных к нему потребителей во II полугодии 2017 года предусмотрено увеличение сбытовой надбавки на 3,4%)", - отмечается в сообщении.В связи с этим члены правления РСТ вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по указанным обстоятельствам. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.Напомним также, что ранее, комментируя решение Верховного суда, в РСТ сообщали, что при вступлении решения в силу "для рядовых граждан тариф не будет пересмотрен , потому что население сбытовую надбавку не оплачивает, а оспоренные расходы отражены в сбытовой надбавке для прочих потребителей и электросетевых организаций".

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