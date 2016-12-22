Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
22 декабря 2016 17:55  [85] Делегаты конференции местного отделения "Единой России" утвердили новый состав городского политсовета
22 декабря 2016 17:12  [126] Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде
22 декабря 2016 16:24  [107] Около одной тысячи человек вступили в местное отделение "Единой России" в Нижнем Новгороде в 2016 году
21 декабря 2016 20:23  [15835] НРО "ЕР" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США
21 декабря 2016 18:23  [222] Кирилл Культин возглавил местное отделение "ЕР" в Кстове Нижегородской области
21 декабря 2016 16:26  [1470] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
21 декабря 2016 14:45  [4650] Алексей Навальный заявил о наличии у семьи главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина квартир в США
21 декабря 2016 14:33  [564] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва
21 декабря 2016 14:30  [231] Нижегородская Дума отклонила предлагаемые Евгением Лазаревым изменения в регламент парламента
21 декабря 2016 12:54  [751] Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин оценил на "тройку" работу Сергея Белова в качестве сити-менеджера в 2016 году
Политика

Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде

22 декабря 2016 17:12  [126] Политика
Елизавета Солонченко (Фото: НИА Нижний Новгород)

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Замглавы города Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания отчетно-выборной конференции отделения партии 22 декабря 2016 года.

На должность секретаря отделения член Совета Федерации от Заксобрания Нижегородской области Александр Вайнберг выдвинул действующего секретаря Елизавету Солонченко, а депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов – своего коллегу Юрия Балашова.

По итогам тайного голосования за Солонченко было отдано 374 голоса, за Балашова – 53.

Напомним, до сегодняшнего дня секретарем местного отделения также являлась Елизавета Солонченко, ее кандидатура была утверждена на данном посту всего год назад - в декабре прошлого года. Отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", она отмечала, что раз в пять лет происходит переизбрание всех секретарей, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, сколько времени назад были назначены действующие секретари.

Напомним также, что предшественница Солонченко на данной должности - Мария Холкина - была выведена из состава политсовета местного отделения партии в сентябре 2015 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph