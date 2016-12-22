Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения "Единой России" в Нижнем Новгороде Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Замглавы города Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания отчетно-выборной конференции отделения партии 22 декабря 2016 года.



На должность секретаря отделения член Совета Федерации от Заксобрания Нижегородской области Александр Вайнберг выдвинул действующего секретаря Елизавету Солонченко, а депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов – своего коллегу Юрия Балашова.



По итогам тайного голосования за Солонченко было отдано 374 голоса, за Балашова – 53.



Напомним, до сегодняшнего дня секретарем местного отделения также являлась Елизавета Солонченко, ее кандидатура



Замглавы города Елизавета Солонченко переизбрана в должности секретаря местного отделения партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания отчетно-выборной конференции отделения партии 22 декабря 2016 года.На должность секретаря отделения член Совета Федерации от Заксобрания Нижегородской области Александр Вайнберг выдвинул действующего секретаря Елизавету Солонченко, а депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов – своего коллегу Юрия Балашова.По итогам тайного голосования за Солонченко было отдано 374 голоса, за Балашова – 53.Напомним, до сегодняшнего дня секретарем местного отделения также являлась Елизавета Солонченко, ее кандидатура была утверждена на данном посту всего год назад - в декабре прошлого года. Отвечая на вопросы НИА "Нижний Новгород", она отмечала, что раз в пять лет происходит переизбрание всех секретарей, начиная с первичных отделений партии, независимо от того, сколько времени назад были назначены действующие секретари. Напомним также , что предшественница Солонченко на данной должности - Мария Холкина - была выведена из состава политсовета местного отделения партии в сентябре 2015 года.

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