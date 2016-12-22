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Происшествия

Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря

22 декабря 2016 17:38  [102] Происшествия
(Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья)

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря 2016 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в аварийно-диспетчерской службе 005.

Согласно информации, около 16:00 произошло отключение электроэнергии на ул.Рождественской, пер. Вахитова, Верхневолжской набережной, ул. Ильинской.

В свою очередь в Нижновэнерго (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья") сообщили, что причиной аварии стало "нарушение технологического процесса". Прогнозируемое время устранения аварии – 18:30 22 декабря.

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