Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские Зори" после его официального ребрендинга 25 декабря Культура и отдых

ТЦ Сормовские зори (бывший Муравей) Фото: официальный сайт



Всех участников ярмарки ждут угощения - пироги, горячий чай, мандарины, а также сладкие символы наступающего года - петушки. Торжественное открытие универмага "Сормовские Зори" после ребрендинга состоится в рамках праздничной программы. Обновленный торговый центр откроют представители администрации Сормовского района и руководители универмага.



Программа праздника включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов в русско-народном стиле, файер-шоу, присутствие Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничный оркестр Дедов Морозов. Планируются конкурсы и розыгрыши призов от партнёров универмага.



"Для нас очень важно, что торговый центр вернул свое историческое имя. Я знаю, что многие нижегородцы, особенно сормовичи, с любовью и теплом вспоминает универмаг "Сормовские Зори". 25 декабря при поддержке администрации Сормовского района мы официально открываем обновленный универмаг и организовали для всех гостей праздника большие гуляния!", - сказал генеральный директор универмага Иван Сипров.







Изменения коснулись всего внешнего облика универмага, начиная от реставрации фасада здания и его прилегающей территории и заканчивая отделкой интерьера. Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские Зори" после его официального ребрендинга 25 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага 22 декабря.Всех участников ярмарки ждут угощения - пироги, горячий чай, мандарины, а также сладкие символы наступающего года - петушки. Торжественное открытие универмага "Сормовские Зори" после ребрендинга состоится в рамках праздничной программы. Обновленный торговый центр откроют представители администрации Сормовского района и руководители универмага.Программа праздника включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов в русско-народном стиле, файер-шоу, присутствие Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничный оркестр Дедов Морозов. Планируются конкурсы и розыгрыши призов от партнёров универмага."Для нас очень важно, что торговый центр вернул свое историческое имя. Я знаю, что многие нижегородцы, особенно сормовичи, с любовью и теплом вспоминает универмаг "Сормовские Зори". 25 декабря при поддержке администрации Сормовского района мы официально открываем обновленный универмаг и организовали для всех гостей праздника большие гуляния!", - сказал генеральный директор универмага Иван Сипров. Напомним , что торговый центр "Муравей" в центре Сормово стал универмагом "Сормовские Зори" в ноябре 2016 года. Это произошло по решению основателя кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александра Куликова.Изменения коснулись всего внешнего облика универмага, начиная от реставрации фасада здания и его прилегающей территории и заканчивая отделкой интерьера.

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