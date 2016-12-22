Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 декабря 2016 19:01  [160] Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские Зори" после его официального ребрендинга 25 декабря
22 декабря 2016 15:09  [295] Стоимость реставрации Дома Смирнова в Нижнем Новгороде составит порядка 20 млн рублей
22 декабря 2016 11:25  [367] Предпоказ спектакля "Вязаник" в рамках новогодних интерактивных спектаклей в Арсенале на выставке Леонида Тишкова "Взгляни на дом"
21 декабря 2016 18:01  [356] Сбербанк установит новогоднюю фотозону со снеговиком и оленем на пл. Горького в Нижнем Новгороде 23 декабря
21 декабря 2016 16:42  [327] Показ новогоднего шоу "Чебурашка приглашает друзей" начнется в Нижегородском театре оперы и балета 24 декабря
21 декабря 2016 15:38  [393] Облправительство включило в адресную инвестпрограмму мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде
21 декабря 2016 14:04  [741] Проект здания Нижегородского оперного театра требует нового пересмотра, – минстрой
20 декабря 2016 18:14  [409] Премьеры новогодних спектаклей для детей состоятся в Дзержинске Нижегородской области 22 и 25 декабря
20 декабря 2016 16:45  [474] Морозный день в Нижнем Новгороде
20 декабря 2016 13:55  [213] Акция в поддержку чтения "Библиосумерки" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря
Культура и отдых

Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские Зори" после его официального ребрендинга 25 декабря

22 декабря 2016 19:01  [160] Культура и отдых
ТЦ Сормовские зори (бывший Муравей) (Фото: официальный сайт)

ТЦ Сормовские зори (бывший Муравей)

Фото: официальный сайт

Новогодняя ярмарка состоится около нижегородского универмага "Сормовские Зори" после его официального ребрендинга 25 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага 22 декабря.

Всех участников ярмарки ждут угощения - пироги, горячий чай, мандарины, а также сладкие символы наступающего года - петушки. Торжественное открытие универмага "Сормовские Зори" после ребрендинга состоится в рамках праздничной программы. Обновленный торговый центр откроют представители администрации Сормовского района и руководители универмага.

Программа праздника включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов в русско-народном стиле, файер-шоу, присутствие Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничный оркестр Дедов Морозов. Планируются конкурсы и розыгрыши призов от партнёров универмага.

"Для нас очень важно, что торговый центр вернул свое историческое имя. Я знаю, что многие нижегородцы, особенно сормовичи, с любовью и теплом вспоминает универмаг "Сормовские Зори". 25 декабря при поддержке администрации Сормовского района мы официально открываем обновленный универмаг и организовали для всех гостей праздника большие гуляния!", - сказал генеральный директор универмага Иван Сипров.

Напомним, что торговый центр "Муравей" в центре Сормово стал универмагом "Сормовские Зори" в ноябре 2016 года. Это произошло по решению основателя кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александра Куликова.

Изменения коснулись всего внешнего облика универмага, начиная от реставрации фасада здания и его прилегающей территории и заканчивая отделкой интерьера.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph