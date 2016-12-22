Нижегородская прокуратура добилась возмещения морального вреда на сумму 450 тысяч рублей в отношении жителя Выксунского г.о. Общество

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Прокуратура добилась возмещения морального вреда на сумму 450 тысяч рублей в отношении жителя Выксунского г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура региона 23 декабря 2016 года.В ходе инициированной Выксунской городской прокуратурой проверки было установлено что местному жителю в результате некачественно оказанных медицинских услуг медсанчастью АО "Выксунский металлургический завод" был причинен вред здоровью, в результате чего наступила парестезия (онемение) в нижних конечностях, установлена первая группа инвалидности. В интересах пострадавшего к заводу был подан иск в суд о возмещении ему причиненного вреда, однако суд этот иск не удовлетворил.Прокуратура обратилась с апелляционным представлением в Нижегородский областной суд. Апелляционная инстанция решение городского суда отменила, по делу была проведена повторная судебно-медицинская комиссионная экспертиза.В итоге в ноябре определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского облсуда в пользу местного жителя взыскано в возмещение морального вреда 300 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч рублей – в общей сложности 450 тысяч рублей. Определение вступило в законную силу.