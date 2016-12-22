Полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей Происшествия

Фото: СК РФ



Согласно информации, в Ленинский районный суд города поступило уголовное дело по обвинению сотрудника полка ППСП УМВД России по Нижнему Новгороду в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие (ст.290 ч.3 УК РФ).



Как было установлено, 15 июня обвиняемый, находясь при исполнении, задержал и доставил в отделение полиции гражданина за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По предложению полицейского гражданин передал ему 40 тысяч рублей за то, что его не привлекут к административной ответственности. Полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 декабря 2016 года.Согласно информации, в Ленинский районный суд города поступило уголовное дело по обвинению сотрудника полка ППСП УМВД России по Нижнему Новгороду в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие (ст.290 ч.3 УК РФ).Как было установлено, 15 июня обвиняемый, находясь при исполнении, задержал и доставил в отделение полиции гражданина за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По предложению полицейского гражданин передал ему 40 тысяч рублей за то, что его не привлекут к административной ответственности.

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