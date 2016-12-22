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Происшествия

Полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей

23 декабря 2016 09:33  [123] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 23 декабря 2016 года.

Согласно информации, в Ленинский районный суд города поступило уголовное дело по обвинению сотрудника полка ППСП УМВД России по Нижнему Новгороду в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие (ст.290 ч.3 УК РФ).

Как было установлено, 15 июня обвиняемый, находясь при исполнении, задержал и доставил в отделение полиции гражданина за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По предложению полицейского гражданин передал ему 40 тысяч рублей за то, что его не привлекут к административной ответственности.

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