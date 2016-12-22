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Происшествия

Более 20 человек предстанут перед судом в Нижегородской области по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 6 млн рублей

23 декабря 2016 10:07  [260] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 человек предстанут перед судом в Нижегородской области по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона 23 декабря 2016 года.

Согласно информации, обвинение по ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) предъявлено 23 лицам.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 годы обвиняемые на территории Перевозского района осуществили регистрацию ряда фиктивных коммерческих обществ (фирм-однодневок), которые затем получили от регионального министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг целевые субсидии в виде грантов на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и грузоперевозок в размере 300 тысяч рублей в каждом из случаев. С целью сокрытия фактов хищения были предоставлены фиктивные документы о приобретении оборудования, транспорта и иных средств, необходимых для осуществления заявленных видов предпринимательской деятельности.

Обвиняемые свою вину признали. Министерством заявлены гражданские иски о возмещении причинённого ущерба. Санкции ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания за совершённые преступления предусматривают лишение свободы на срок до шести и до десяти лет соответственно.

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