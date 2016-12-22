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Происшествия

Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 22 декабря

23 декабря 2016 10:16  [92] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 22 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Калинина в Кстове поступило около 21 часа. В результате обгорела внутренняя отделка дома на площади 8 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1949 года рождения. Причиной возгорания стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.

Ранее, в 15:43 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе "Мотор" в Дивеевском районе области. Там сгорел садовый домик на площади 21 кв.м. Предполагается поджог.

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