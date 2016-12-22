Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 22 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 22 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Калинина в Кстове поступило около 21 часа. В результате обгорела внутренняя отделка дома на площади 8 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1949 года рождения. Причиной возгорания стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.Ранее, в 15:43 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе "Мотор" в Дивеевском районе области. Там сгорел садовый домик на площади 21 кв.м. Предполагается поджог.