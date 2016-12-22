Жительница Арзамасского района Нижегородской области подозревается в причинении смерти сожителю. Об этом сообщается на сайте СУ КР по региону 23 декабря 2016 года.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по факту насильственной смерти 32-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, ночью 20 декабря в квартире дома дер. Бебяево Арзамасского района 26-летняя подозреваемая ранила сожителя ножом в ногу, от чего тот скончался на месте происшествия. Следователям она сообщила, что в ходе семейной ссоры она защищалась, поскольку первый удар ножом ей нанес сожитель.
В настоящее время выясняются обстоятельства дела, после чего подозреваемой будет предъявлено обвинение.
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