Посвященный 37-й годовщине ввода советских войск в Афганистан митинг пройдет в Дзержинске Нижегородской области Общество

Митинг, посвященный 37-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан, пройдет в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В мероприятии примут участие представители администрации Дзержинска, городской Думы, общественных организаций, городского совета ветеранов, а также ветераны военной службы, жители города.



В ходе митинга, который пройдет на площади Героев, к мемориалу Памяти будут возложены венки и живые цветы. Начало мероприятия в 11:00.

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